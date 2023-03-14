лукашенко потрапив у гучний скандал у Кенії через свої трактори, — ЗМІ

У Кенії набирає обертів скандал із постачанням тракторів із білорусі. Місцева преса називає угоду з постачання тракторів аферою. Усі провідні видання країни пишуть про скандал. Молодіжний рух на захист демократії Кенії заявив про аферу з тракторами і назвав це грабунком країни. Активісти вимагають відставки президента країни Вільяма Руто. На 20 березня в Кенії готуються масові акції протесту, повідомляє видання Nation.

Відомо, що уряд Кенії розгортає план закупівлі тракторів, високошвидкісних кормозбиральних комбайнів, самоскидів і самоскидних вантажівок та іншого обладнання в рамках проекту, який оцінюється в 31 мільярд кенійських шилінгів (близько 320 млн доларів за прогнозами AFC — Авт.), згідно з документами і листуванням, з якими ознайомились журналісти. Якщо угода відбудеться, вона стане найбільшим імпортом тракторів і сільськогосподарського обладнання в Кенію за останні роки. Транзакція, яку планує здійснити протягом 18 місяців державна кредитна установа Agricultural Finance Corporation (AFC), що до цього часу перебувала у стані нежиттєздатності і мала фінансові проблеми, оповита таємницею в кількох аспектах.

По-перше, імпорт буде здійснюватися з білорусі — східноєвропейської країни і союзника росії в українській війні. Від початку війни білорусь перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Великої Британії та Європейського Союзу і намагається обійти західні санкції проти експорту своєї сільськогосподарської техніки, а також бореться за те, щоб обмежити вплив санкцій на свої компанії та дочірні підприємства. Тому адміністрація президента Вільяма Руто йде на ризиковану дипломатичну авантюру, намагаючись укласти угоду з країною, що перебуває під санкціями потужних західних держав. Також журналісти не можуть збагнути, звідки візьмуться гроші на купівлю обладнання з білорусі вартістю в мільярди доларів. .

Друга згадка про джерело фінансування міститься в документі Кабінету Міністрів під назвою «Національна програма механізації сільського господарства, яку буде реалізовувати АФК Банк розвитку торгівлі.

«Програма фінансуватиметься за рахунок кредитної лінії від Банку розвитку торгівлі (БРТ) на семирічний період з очікуваною відсотковою ставкою на рівні не більше двох і трьох відсотків», — йдеться в повідомленні.

Згідно з документами та листуванням, з якими ознайомився тижневик The Weekly Review, компанія, яка виконуватиме багатомільярдну угоду з білоруського боку, — це дубайська компанія типу SPV, заснована у 2017 році громадянами білорусі під назвою Aftrade DMCC.

Цікаво, що дубайська компанія також повідомила, що, за її оцінкою, поставлене завдання обійдеться всього в 5 мільйонів доларів США — мізерна сума в порівнянні з бюджетом проекту в 320 мільйонів доларів США, який АФК прогнозує як обсяг проекту.

Згідно з планом, імпортовані машини і трактори на мільярди доларів будуть передані чотирьом державним установам — Кенійській тюремній службі, Національній молодіжній службі, Кенійській організації сільськогосподарських і тваринницьких досліджень і Корпорації сільськогосподарського розвитку.

У доповідній записці Кабінету міністрів містилося прохання до виконавчої влади доручити Національному казначейству та АФК розпочати переговори з компанією, що базується в Дубаї, і закупити обладнання.

Нещодавно міжнародне рейтингове агентство S&P присвоїло білорусі суверенний рейтинг «вибірковий дефолт» та «дефолт». Це означає, що жодна розвинена країна, комерційний банк або компанія, що котирується на біржі і підзвітна акціонерам, не може мати фінансові операції з будь-яким контрагентом або юридичною особою з цієї країни.

Нагадаємо, в білорусі легалізовано «піратське» програмне забезпечення — лукашенко бореться з санкціями.

366

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram