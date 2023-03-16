17 тисяч гривень за свої інтимні фото: двоє хлопців цілий рік вимагали гроші у своєї знайомої

У Тернопільській області двоє хлопців цілий рік вимагали гроші у своєї знайомої за те, що не поширюватимуть у соціальних мережах її інтимні фотографії. Дівчина слухняно пересилала шантажистам щомісяця різні суми, поки, нарешті, не наважилася звернутися в поліцію. На той момент потерпіла, яка працює продавцем у місцевому магазині, встигла перерахувати здирникам майже 17 тисяч гривень. Про це «ФАКТИ» дізналися з вироку, опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Під час слідства дівчина розповіла правоохоронцям про те, що познайомилася в інтернеті з гарним парубком. Вони деякий час листувалися в соціальних мережах, потім дедалі частіше почали зідзвонюватися за системою відеозв'язку. На той момент вони не могли зустрітися, оскільки хлопець перебував за кордоном.

Під час однієї з розмов, зі слів потерпілої, хлопець попросив у дівчини, щоб вона вислала йому кілька інтимних фотографій, пообіцявши, що подивиться і відразу ж їх видалить. Дівчина погодилася вислати ці фото, з умовою, що вони повинні будуть зустрітися, коли хлопець повернеться в Україну.

Як з'ясувалося, інтимні фото так і не були видалені. Коли хлопець повернувся в Україну — вони справді зустрілися з тією дівчиною, але в них виник якийсь скандал. І тоді хлопець зізнався, що інтимні фото все ще в нього, і якщо дівчина не хоче, щоб вони розійшлися інтернетом, то має скинути невелику суму йому на картку. Йшлося про півтори тисячі гривень. Хлопець пообіцяв, що як отримає ці гроші, то одразу ж видалить у себе фотографії дівчини. Дівчина зі свого боку повірила, що після того, як вона заплатить гроші, все закінчиться. Але не так сталося, як гадалося.

Отримавши досить легкі гроші, хлопець почав регулярно телефонувати дівчині і вимагати все нові й нові суми. Якось було таке, що вранці він просив 600 гривень, а ввечері ще півтори тисячі. Дівчина покірно перераховувала гроші, щоразу сподіваючись на те, що це буде востаннє.

Якоїсь миті до здирництва долучився друг того хлопця, який так само почав просити в дівчини гроші, але, начебто за те, що він умовить свого приятеля… припинити шантаж.

Вимагання відбувалося цілий рік. Після того, коли шантажисти підняли ставки до більших сум — зажадавши перерахувати їм уже 2500 тисячі «найостанніший раз», дівчина не витримала і звернулася по допомогу до поліції. Здирників взяли в той момент, коли вони в банкоматі знімали перераховані гроші.

Після того, як обох шантажистів затримали, вони перелякалися і повернули потерпілій усю суму грошей, яку отримали від неї за рік. Дівчина, зі свого боку, на суді попросила… не карати суворо своїх кривдників, мовляв, гроші вони повернули. Але суд був непохитним. Обидва шантажисти отримали покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оголошуючи вирок, суддя, як обтяжуючу обставину, назвав той факт, що злочин було скоєно в той момент, коли в країні йде війна.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Вінниці засудили чоловіка, який за 400 гривень продавав фотографії своїх статевих органів.

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