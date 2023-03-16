Рідні точно оцінять таку смакоту: готуємо шаурму по-домашньому

Приготування шаурми в домашніх умовах має одну незаперечну перевагу: ви впевнені в якості продуктів, з яких вона приготована, розповідає кулінарка Тетяна Гунько.

Нам потрібні:

лаваш

1 ціла куряча грудка (філе)

1−2 квашені огірки

шматок капусти (приблизно четверта частина невеличкої головки)

1 морква

250 г твердого сиру

майонез (або сметана), гірчиця, кетчуп

сіль, перець, соєвий соус, оцет

1 яйце

Приготування

М'ясо порізати на невеликі шматки, посолити, поперчити, додати трішки соєвого соусу і дати постояти, поки готуємо інші складники.

Робимо з капусти й моркви салат. Капусту тоненько нарізати, посолити й пом'яти рукою. Моркву потерти на середній тертці, додати до капусти, ще трішки перцю та крапельку оцту. Перемішати.

Сир потерти на крупній тертці, огірки порізати кружечками, зробити соус — майонез/сметану змішати з гірчицею.

Посмажити або запекти м'ясо, розділити його на волокна чи порізати, як до вподоби.

Далі лаваш змастити соусом, покласти рядками салат з капусти, огірки, м'ясо. Полити кетчупом та посипати сиром. Скрутити лаваш. Викласти на змащене маслом деко, змастити збитим яйцем і запекти кілька хвилин, щоб зарум'янився.

А як швидко приготувати піцу-яєчню, яку можна дати дітям на сніданок, розповів шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.

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