Рідні точно оцінять таку смакоту: готуємо шаурму по-домашньому
Приготування шаурми в домашніх умовах має одну незаперечну перевагу: ви впевнені в якості продуктів, з яких вона приготована, розповідає кулінарка Тетяна Гунько.
Нам потрібні:
лаваш
1 ціла куряча грудка (філе)
1−2 квашені огірки
шматок капусти (приблизно четверта частина невеличкої головки)
1 морква
250 г твердого сиру
майонез (або сметана), гірчиця, кетчуп
сіль, перець, соєвий соус, оцет
1 яйце
Приготування
М'ясо порізати на невеликі шматки, посолити, поперчити, додати трішки соєвого соусу і дати постояти, поки готуємо інші складники.
Робимо з капусти й моркви салат. Капусту тоненько нарізати, посолити й пом'яти рукою. Моркву потерти на середній тертці, додати до капусти, ще трішки перцю та крапельку оцту. Перемішати.
Сир потерти на крупній тертці, огірки порізати кружечками, зробити соус — майонез/сметану змішати з гірчицею.
Посмажити або запекти м'ясо, розділити його на волокна чи порізати, як до вподоби.
Далі лаваш змастити соусом, покласти рядками салат з капусти, огірки, м'ясо. Полити кетчупом та посипати сиром. Скрутити лаваш. Викласти на змащене маслом деко, змастити збитим яйцем і запекти кілька хвилин, щоб зарум'янився.
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