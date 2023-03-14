Діти точно не відмовляться від сніданку: швидка піца-яєчня від шефа «Пекельної кухні»
Шеф реаліті «Нового каналу» під назвою «На ножах» Алекс Якутов, який раніше розповідав, як приготувати маріупольський борщ з бичками, запропонував рецепт корисної яєчні-піци, від якої ваша дитина точно не відмовиться, а маленький організм отримає багато чого корисного.
Рецепт цієї страви публікує «Шуба».
Інгредієнти:
- Хліб білий, скибочка — 2 шт.;
- Сосиски — 1 шт.;
- Яйця — 2 шт.;
- Сир твердий — 50 г;
- Оливкова олія — 1 ст. л.;
- Сіль — за смаком;
- Паста томатна — за смаком;
- Зелень — за смаком.
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Приготування:
- Обріжте скоринки з хліба. Хліб та сосиски наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте у пательні оливкову олію, Викладіть хліб та сосиски. Смажте до золотавого кольору.
- Збийте яйця в мисці. Додайте сіль і дрібно натертий сир. Вилийте на пательню та накрийте кришкою.
- Зменшити вогонь та смажити 5 хвилин. Після цього знову зменште вогонь і смажте ще 5 хвилин. Переверніть на другий бік та дайте ще трохи посмажитися.
- За бажанням додати трохи томатного соусу та зелень.
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Ілюстративне фото Pixabay249
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