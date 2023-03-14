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Діти точно не відмовляться від сніданку: швидка піца-яєчня від шефа «Пекельної кухні»

13:58 14 березня 2023
Яєчня

Шеф реаліті «Нового каналу» під назвою «На ножах» Алекс Якутов, який раніше розповідав, як приготувати маріупольський борщ з бичками, запропонував рецепт корисної яєчні-піци, від якої ваша дитина точно не відмовиться, а маленький організм отримає багато чого корисного.

Рецепт цієї страви публікує «Шуба».

Інгредієнти:

  • Хліб білий, скибочка — 2 шт.;
  • Сосиски — 1 шт.;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Сир твердий — 50 г;
  • Оливкова олія — 1 ст. л.;
  • Сіль — за смаком;
  • Паста томатна — за смаком;
  • Зелень — за смаком.

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Приготування:

  • Обріжте скоринки з хліба. Хліб та сосиски наріжте дрібними кубиками.
  • Розігрійте у пательні оливкову олію, Викладіть хліб та сосиски. Смажте до золотавого кольору.
  • Збийте яйця в мисці. Додайте сіль і дрібно натертий сир. Вилийте на пательню та накрийте кришкою.
  • Зменшити вогонь та смажити 5 хвилин. Після цього знову зменште вогонь і смажте ще 5 хвилин. Переверніть на другий бік та дайте ще трохи посмажитися.
  • За бажанням додати трохи томатного соусу та зелень.

Раніше «Пекельний шеф» поділився рецептом ситної і надзвичайно смачної пасти з мідіями

Ілюстративне фото Pixabay

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