Кіна не буде: в Офісі Президента заперечили надання дозволу режисеру з росії Молочникову на знімання в Україні фільму про дітей війни

В мережі розгорівся скандал через анонсовані зйомки російським режисером Олександром Молочниковим фільму «Чекають» про дітей з Бахмуту. В Україні вже розпочався підготовчий процес роботи. Про це писав сам Молочников, закликавши розповісти йому щемливі історії дітей війни.

Також українська акторка Христина Урсуляк на своїй сторінці у фейсбуці писала про кастинг для хлопчиків для участі у фільмі, пошук локацій. Однак, вона зазначала, що над проектом працює команда Колумбійського університету, а не росіянин Молочников.

Український художник-постановник Іван Левченко повідомив, що Молочников пропонував йому роботу і говорив про те, що «отримав акредитацію ЗСУ» та домовленість із «першою особою» ОП.

Після обурення в мережі, Урсуляк пости із згадуванням про фільм видалила, зазначивши, що проект наразі «закрили і не знімають».

В Офісі Президента також заперечили надання будь-яких дозволів Молочникову на знімання в Україні.

«Офіс Президента не має жодного відношення до приїзду в Україну, творчих планів та діяльності пана Молочнікова. Жодних дозволів на зйомки Офіс Президента не видавав і не видає», — йдеться в офіційній відповіді на запит видання «Детектор медіа».

Нагадаємо, Олександра Молочникова — російський актор, режисер, сценарист театру та кіно. Працював Театрі на Малой Бронной, реалізував свій варіант «Тараса Бульби» — у співпраці з колишньою журналісткою «ФАКТІВ» Сашею Денисовою. Наразі він мешкає в США.

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