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Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП

19:40 17 березня 2023
Купівля авто

В Україні зі зрозумілих причин популярністю користуються вже вживані автомобілі. Але перед тим як купувати таку машину, варто перевірити, чи не потрапляла вона у ДТП, щоби потім не мати неприємностей. Нещодавно про подібну колотнечу з авто, яких пригнали з-за кордону для ЗСУ, розповів відомий блогер Мартін Брест. За його словами, у Toyota Prada, яка призначалася для операторів БПЛА, не було масла, двигун підтік, «шматок рами згнив і відпав десь дорогою», а пробіг виявився скрученим.

Але якщо завезену з-за кордону машину на місці перевірити складно, то в Україні є всі можливості. Про те, як перевірити авто на предмет його участі в ДТП, розповідає «Апостроф» .

Перевірка складається з двох етапів: візуальний огляд та перевірка за VIN-кодом та номером реєстрації.

Насамперед, потрібно звернути увагу на кілька візуальних ознак. Серед них:

  • порушено геометрію кузова;
  • товщина та колір фарби;
  • нестандартні чи незабарвлені деталі;
  • розбіжність дати випуску фар та скла;
  • сліди іржі та корозії.

Більш детальну інформацію про автомобіль можна дізнатися за допомогою VIN-коду, зокрема отримати дані щодо:

  • країни та року випуску;
  • марки та моделі;
  • кількості попередніх власників;
  • перебування авто у розшуку;
  • участі у ДТП (якщо машина побувала у ДТП, то така перевірка надасть інформацію про місце аварії, дату та отримані пошкодження).

Також для перевірки авто можна скористатися сервісами iGov.org.ua, opendatabot.ua, а авто з-за кордону — E-CSDD (авто Латвії), HistoriaPojazdu.gov.ua (польський офіційний сайт перевірки авто), Regitra (авто з Литви), CarFax та AutoCheck (США).

Нагадаємо, раніше експерти підказали, як точно визначити час експлуатації авто.

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