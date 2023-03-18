Знамените фінське «печиво тітоньки Ханни»: ідеальне до ранкової кави

У фінській кухні, яка відома, у тому числі й юшкою з лососем і вершковим сиром, є рецепт печива, яке відмінно підійде до ранкового чаю або кави.

Про те, як приготувати кукурудзяне печиво тітоньки Ханни, розповідає ресурс «Кухні народів світу» .

Інгредієнти: Розм'якшене масло — 150 г;

Цукор — 300 г;

Кукурудзяне борошно — 300 г;

Борошно — 400 г;

Вершки — 50 г;

Сода — 1 ст.л.

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Приготування: Поєднати всі інгредієнти і залишити, поки тісто не загусне.

Розкачати тісто у довгі «мотузки». Порізати їх на шматочки та зробити кульки.

Перекласти кульки на деко та посипати цукром

Запікати при 200 °C до золотистого кольору близько 15 хв.

Подавати із джемом.

Раніше кулінарка Ліза Глинська розповіла, як приготувати пісне шоколадно-апельсинове печиво з горіхами, а шеф-кухар Валя Саєнко — сирне печиво «як у дитинстві».

Фото «Кухні народів світу»

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