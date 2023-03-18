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Знамените фінське «печиво тітоньки Ханни»: ідеальне до ранкової кави

15:57 18 березня 2023
Печиво

У фінській кухні, яка відома, у тому числі й юшкою з лососем і вершковим сиром, є рецепт печива, яке відмінно підійде до ранкового чаю або кави.

Про те, як приготувати кукурудзяне печиво тітоньки Ханни, розповідає ресурс «Кухні народів світу» .

Інгредієнти:

  • Розм'якшене масло — 150 г;
  • Цукор — 300 г;
  • Кукурудзяне борошно — 300 г;
  • Борошно — 400 г;
  • Вершки — 50 г;
  • Сода — 1 ст.л.

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Приготування:

  • Поєднати всі інгредієнти і залишити, поки тісто не загусне.
  • Розкачати тісто у довгі «мотузки». Порізати їх на шматочки та зробити кульки.
  • Перекласти кульки на деко та посипати цукром
  • Запікати при 200 °C до золотистого кольору близько 15 хв.
  • Подавати із джемом.

Раніше кулінарка Ліза Глинська розповіла, як приготувати пісне шоколадно-апельсинове печиво з горіхами, а шеф-кухар Валя Саєнко — сирне печиво «як у дитинстві».

Фото «Кухні народів світу»

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