Знамените фінське «печиво тітоньки Ханни»: ідеальне до ранкової кави
У фінській кухні, яка відома, у тому числі й юшкою з лососем і вершковим сиром, є рецепт печива, яке відмінно підійде до ранкового чаю або кави.
Про те, як приготувати кукурудзяне печиво тітоньки Ханни, розповідає ресурс «Кухні народів світу» .
Інгредієнти:
- Розм'якшене масло — 150 г;
- Цукор — 300 г;
- Кукурудзяне борошно — 300 г;
- Борошно — 400 г;
- Вершки — 50 г;
- Сода — 1 ст.л.
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Приготування:
- Поєднати всі інгредієнти і залишити, поки тісто не загусне.
- Розкачати тісто у довгі «мотузки». Порізати їх на шматочки та зробити кульки.
- Перекласти кульки на деко та посипати цукром
- Запікати при 200 °C до золотистого кольору близько 15 хв.
- Подавати із джемом.
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Фото «Кухні народів світу»56
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