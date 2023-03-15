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«Порцелянові» історії
20 березня 2023
МОРЯК, ЩО&nbsp;ТУЖИТЬ
МОРЯК, ЩО ТУЖИТЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 1993
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 58×48 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Мандрівний актор, зовнішня привабливість якого з роками почала в'янути, став помічати, що ті, хто раніше, здавалося, щиро любили його, стали раптом трохи холоднішими. Він чомусь вирішив, що виною тому сиве волосся, що з'явилося в його бороді.

Прийшовши до відомого цирульника, він сказав:

- Я дуже переживаю від того, що інтерес до мене згасає. Прошу тебе, усунь причину — поголи бороду.

- Ти можеш голити не лише бороду, а й волосся на голові, — відповів мудрий цирульник. — Але це нічого не змінить. Старість все одно виступить назовні. Якщо хочеш переживати ці зміни спокійніше, раджу тобі звертати увагу не на те, чого нас позбавляє старість, а на те, що приходить разом з нею.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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