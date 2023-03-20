Українська влада повинна чітко пояснити причини, чому українська беттінгова компанія Parimatch потрапила під санкції, бо наразі це виглядає дуже поганим прецедентом, коли одним рішенням без будь-яких пояснень закривається великий бізнес, що будувався майже 30 років. Про це заявив головний редактор українського Forbes Борис Давиденко.

Нагадаємо, 10 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення СНБО про накладання санкцій на 120 фізичних та 280 юридичних осіб. Серед них на здивування багатьох людей виявилась найбільша українська беттінгова компанія Parimatch.

«Більшість з них мають російське походження чи працюють в росії, і всі вони мають відношення до грального бізнесу. Що у цьому переліку робить українська компанія Parimatch, яка була заснована в Києві в 1994 році?», — говорить Давиденко.

За його словами, декілька учасників грального ринку пояснюють таке рішення тим, що компанія Parimatch прикладала багато зусиль для недопущення на український ринок російського букмекера 1xBet, через що останній помстився тим, що домігся включення Parimatch у санкційні списки РНБО.

«Parimatch потрапив до санкційного списку не без допомоги конкурентів і ворогів. У 2022 році російська беттінгова компанія 1xBet намагалась вийти на український ринок. І нібито Parimatch доклав дуже багато зусиль, щоб не дати їй це зробити. І наразі вже 1xBet зміг знайти шляхи, як нашкодити Parimatch», — розповів головред Forbes.

Наразі Parimatch призупинила свою діяльність. «Надовго, можливо назавжди», — зазначає Давиденко.

За його словами, потраплання в санкційний список української компанії — це дуже поганий прецедент.

«Виходить, що одним розчерком пера можна закрити бізнес, який будувався майже 30 років. І влада повинна конкретно пояснити причини, чому Parimatch в цьому списку», — підкреслив він, додавши, що «в зоні ризику всі підприємці, так як можна за декілька днів заборонити будь-якій бізнес, викинути з України будь-яку компанію».

Зазначимо, Parimatch є найбільшим платником податків серед грального бізнесу в Україні: за 2022 рік компанія сплатила 334 мільйонів гривень податків та ліцензійних зборів, у 2023 році — 485 млн грн. Ще 545 млн грн з початку війни Parimatch перерахував благодійним фондам та на допомогу Збройним Силам України.

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