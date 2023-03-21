Ніколи не садіть картоплю поруч з помідорами: прості секрети, як отримати рекордний врожай

Картопля є одним з найпопулярніших харчових продуктів і дуже корисна для здоров'я. Особливо смачною вона виходить, коли вирощена власноруч. Якщо у вас немає городу або у вас мало місця, ви можете посадити картоплю в горщику на балконі, а не на грядці. Піднята грядка також чудово підходить: хороший врожай можна отримати лише на одному квадратному метрі площі, пише видання ndr.de/index.html.

Оптимальний час для посадки — коли температура ґрунту становить щонайменше 7 градусів. Для підтримки грядку можна вкрити садовим нетканим матеріалом. Це допоможе зберегти тепло в ґрунті. Оскільки картопля дуже поживна та потребує багато поживних речовин для росту, ґрунт слід збагатити гноєм. Важливо, щоб рання картопля отримувала багато світла, наприклад, на підвіконні вікна підвалу або в теплиці. Їй потрібен піщаний і багатий на поживні речовини ґрунт.

Залежно від температури ґрунту картоплю можна висаджувати на грядку приблизно на початку квітня. Якщо погода сприятлива, ранні сорти можна висаджувати в ґрунт вже в березні. Для ранньої картоплі рекомендується невелика площа вирощування, оскільки бульби не дуже добре зберігаються і більше підходять для щоденного використання.

Картоплю можна висаджувати на тому самому місці на грядці лише кожні чотири роки. Це зменшує ризик захворювань. Висаджуйте на відстані від 30 до 35 сантиметрів. Відстань між рядами на чистій від бур'янів грядці має становити близько 70−80 сантиметрів. Картоплю слід висаджувати на глибину близько 10 сантиметрів вічками або пагонами догори.

Ніколи не садіть картоплю поруч з помідорами. Фітофтороз, грибкове захворювання, може поширитися з картоплі на помідори.

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