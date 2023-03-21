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«Народилася в сорочці»: донька Олі Полякової опинилася в лікарні

15:12 21 березня 2023
Маша Полякова

Донька популярної співачки Олі Полякової — 18-річна Маша, яка живе та навчається за кордоном, опинилася в лікарні. Про це вона розповіла в інстаграмі. Дівчина опублікувала відео з лікарняної палати та розповіла, що провела у медичному закладі п’ять днів. Маша запевнила, що зараз із нею все добре і її вже відпустили додому.

Що саме з нею трапилося, Полякова уточнювати не стала. Лише зазначила, що ситуація була досить серйозною.

«Мене протримали у лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася у сорочці. Все, їду додому», — поділилася Маша.

Нагадаємо, Маша Полякова вчиться в престижному музичному закладі в Лондоні. Молодша донька співачки — Аліса, також зараз навчається за кордоном.

У січні дівчата приїздили до дому. Через російські обстріли Оля змушена була переселити дівчат в підвал.

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