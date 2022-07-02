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Книга рецептів

Топ-5 незвичайних ласощів зі щавлю: ідеї кулінара Елли Іванової

15:40 2 липня 2022
страви із щавлю
Які страви готують із щавлю? Напевно, перше, що спадає на думку — звичайно, зелений борщ. Однак щавель можна використовувати і для приготування інших смаколиків. Наприклад, омлету, пиріжків, запіканок…

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова радить приготувати з додаванням щавлю соус, салат і навіть десерти.

«Песто зі щавлю — чудове доповнення до салатів і бутербродів»

 — Щавель можна використовувати для приготування багатьох страв, — каже Елла Іванова. — Важливо виявити фантазію. Наприклад, приготуйте соус песто зі щавлю. Це неймовірний смак!

— Із чим поєднувати таке песто?

— Ним можна доповнювати салати, бутерброди, закуски.

— Поділіться рецептом?

— Із задоволенням!

Песто зі щавлю

  • Пучок щавлю
  • Трохи м'яти (на смак)
  • Сіль
  • 1 зубок часнику
  • 20 г пармезану
  • Оливкова або рослинна олія (на смак)
  • 30 г насіння соняшника.

Насіння на кілька годин (можна на години чотири) заливаємо холодною водою.
Завантажуємо все в блендер і збиваємо.

Готувати песто легко та просто

— Чи можна додавати щавель до салатів?

— Так. Наприклад, у літній вінегрет. Він смачний та корисний. Рецепт такий.

Літній вінегрет

  • 2 молоді картоплі
  • 2 свіжі огірки
  • 100 г зеленого горошку
  • 2 молодих буряки
  • 2 моркви
  • Щавель (на смак)
  • Петрушка (на смак)
  • Масло рослинне
  • Сіль
  • Перець

Овочі (крім огірка, звичайно) відварюємо, охолоджуємо і нарізаємо дрібним кубиком.

Поєднуємо всі інгредієнти. Додаємо зелень, олію, сіль, перець.

У буряки для маринування я додаю трохи полуничного оцту, рецептом якого ділилася раніше. Але можна цей етап пропустити. Мені подобається додати кріп чи базилік.

Літній вінегрет особливо смачний

— Який горошок ви додаєте — свіжий чи консервований?

— Можна використати будь-який. Якщо свіжий, то проваріть пару хвилин і відразу ж опустіть в холодну воду, щоб він не втратив колір.

«Сорбет із щавлю та яблук ви не купите в магазині»

— А чи можна зі щавлю приготувати якісь десерти?

— Звичайно, наприклад, сорбет із додаванням яблук. Рецепт досить простий. А смак незвичайний кисло-солодкий, пряний! Такого сорбету у магазині ви не купите.

Сорбет з яблук та щавлю

  • Пучок щавлю
  • 2−3 яблука
  • Сік та цедра апельсина
  • 1 столова ложка цукру чи меду

Яблука нарізаємо, додаємо сік та цедру апельсина. Проварюємо 2 хвилини та охолоджуємо. З'єднуємо щавель та яблука — і все збиваємо. Заморожуємо у місткості. Щопівгодини «проходимо» вилочкою — до повного застигання. Смачного!

У спекотний день сорбет – найкраще з ласощів

— Незвичайно!

— Ще один неймовірний десерт — баноново-щавлевий, його можу їсти щодня. А готується за одну хвилину.

Бананово-щавлевий десерт

  • 1 заморожений банан
  • Пучок щавлю
  • 1 чайна ложка м'ятного сиропу
  • Пару листків м'яти
  • Сік половини лимона

Все завантажуємо в блендер та збиваємо. Смачного!

Бананово-щавлевий десерт – мрія гурмана

— А як приготувати щавель на зиму?

— Я заморожую. Попередньо добре промиваю. Просушую хвилин 15. Беру лише листочки. Нарізаю. Складаю щільно в пакет і поміщаю в морозилку. Взимку це стане справжньою знахідкою.

— Не можу не спитати, зелений борщ готуєте якось особливо?

— Борщ я не засмажую. Усі овочі кладу сирі. Відварюю м'ясо з цибулею та морквою. Додаю картоплю. Наприкінці — відварені яйця, щавель, кріп та петрушку. При подачі додаю сметану.

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Фото з альбому Елли Іванової

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