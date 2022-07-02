Топ-5 незвичайних ласощів зі щавлю: ідеї кулінара Елли Іванової
Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова радить приготувати з додаванням щавлю соус, салат і навіть десерти.
«Песто зі щавлю — чудове доповнення до салатів і бутербродів»
— Щавель можна використовувати для приготування багатьох страв, — каже Елла Іванова. — Важливо виявити фантазію. Наприклад, приготуйте соус песто зі щавлю. Це неймовірний смак!
— Із чим поєднувати таке песто?
— Ним можна доповнювати салати, бутерброди, закуски.
— Поділіться рецептом?
— Із задоволенням!
Песто зі щавлю
- Пучок щавлю
- Трохи м'яти (на смак)
- Сіль
- 1 зубок часнику
- 20 г пармезану
- Оливкова або рослинна олія (на смак)
- 30 г насіння соняшника.
Насіння на кілька годин (можна на години чотири) заливаємо холодною водою.
Завантажуємо все в блендер і збиваємо.
— Чи можна додавати щавель до салатів?
— Так. Наприклад, у літній вінегрет. Він смачний та корисний. Рецепт такий.
Літній вінегрет
- 2 молоді картоплі
- 2 свіжі огірки
- 100 г зеленого горошку
- 2 молодих буряки
- 2 моркви
- Щавель (на смак)
- Петрушка (на смак)
- Масло рослинне
- Сіль
- Перець
Овочі (крім огірка, звичайно) відварюємо, охолоджуємо і нарізаємо дрібним кубиком.
Поєднуємо всі інгредієнти. Додаємо зелень, олію, сіль, перець.
У буряки для маринування я додаю трохи полуничного оцту, рецептом якого ділилася раніше. Але можна цей етап пропустити. Мені подобається додати кріп чи базилік.
— Який горошок ви додаєте — свіжий чи консервований?
— Можна використати будь-який. Якщо свіжий, то проваріть пару хвилин і відразу ж опустіть в холодну воду, щоб він не втратив колір.
«Сорбет із щавлю та яблук ви не купите в магазині»
— А чи можна зі щавлю приготувати якісь десерти?
— Звичайно, наприклад, сорбет із додаванням яблук. Рецепт досить простий. А смак незвичайний кисло-солодкий, пряний! Такого сорбету у магазині ви не купите.
Сорбет з яблук та щавлю
- Пучок щавлю
- 2−3 яблука
- Сік та цедра апельсина
- 1 столова ложка цукру чи меду
Яблука нарізаємо, додаємо сік та цедру апельсина. Проварюємо 2 хвилини та охолоджуємо. З'єднуємо щавель та яблука — і все збиваємо. Заморожуємо у місткості. Щопівгодини «проходимо» вилочкою — до повного застигання. Смачного!
— Незвичайно!
— Ще один неймовірний десерт — баноново-щавлевий, його можу їсти щодня. А готується за одну хвилину.
Бананово-щавлевий десерт
- 1 заморожений банан
- Пучок щавлю
- 1 чайна ложка м'ятного сиропу
- Пару листків м'яти
- Сік половини лимона
Все завантажуємо в блендер та збиваємо. Смачного!
— А як приготувати щавель на зиму?
— Я заморожую. Попередньо добре промиваю. Просушую хвилин 15. Беру лише листочки. Нарізаю. Складаю щільно в пакет і поміщаю в морозилку. Взимку це стане справжньою знахідкою.
— Не можу не спитати, зелений борщ готуєте якось особливо?
— Борщ я не засмажую. Усі овочі кладу сирі. Відварюю м'ясо з цибулею та морквою. Додаю картоплю. Наприкінці — відварені яйця, щавель, кріп та петрушку. При подачі додаю сметану.
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Фото з альбому Елли Іванової56
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