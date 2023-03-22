Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим продуктом в історії українського кінематографу

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» побив рекорд національного кінопрокату. Він став найкасовішим продуктом в історії вітчизняного кінематографу. За три тижні прокату стрічка зібрала понад 80 мільйонів гривень. Вона обійшла популярні фільми «Скажене весілля», «Викрадена принцеса» та «Захар Беркут».

«Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано 642 671 квитків, а бокс-офіс склав 81 848 415 грн», — повідомляється на сайті Державного агенства України з питань кіно.

Мультфільм створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Робота над ним тривала з 2015 року. Режисерами «Мавки» стали Олександра Рубан та Олег Маламуж. Сценаристом — Ярослав Войцешек. На початку березня 2023 року мультфільм вийшов у широкий прокат.

Головних героїв озвучили зіркові українські артисти: Мавку — акторка Наталка Денисенко, Лукаша — співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину — Олена Кравець, а русалку Водяницю — фронтвумен гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвінко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Планується широкий прокат мультфільму у Франції, загалом українську «Мавку» побачать більш ніж у 80 країнах світу.

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