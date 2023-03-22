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Смачно, просто та ще раз смачно: каннеллоні з соусом бешамель

22:00 24 березня 2023
каннеллоні з м’ясом

Напевно ви не раз бачили на полицях у магазині серед різних макаронних виробів великі трубочки з тіста. Це каннеллоні. Любителям м'ясних страв мають сподобатися каннеллоні з м'ясом, вважає кулінарка Ольга Мордовіна, яка недавно радила приготувати печиво «гудзики».

Інгредієнти:

  • 1 пачка макаронів каннеллоні
  • 500 г фаршу
  • 1 цибуля натерта
  • 2 ст. л. кетчупу до фаршу
  • сіль, перець

Соус бешамель:

  • 100 г масла
  • 50 г борошна
  • 500 мл холодного молока
  • трішки мускатного горіха тертого, сіль, перець до смаку

Для скоринки:

  • 150 г твердого натертого сиру

Приготування соуса:

У каструлі розтопити масло, додати борошно і розмішати. Додати холодне молоко, спеції та вінчиком ще раз розмішати. Заварити на вогні до однорідності, весь час помішуючи.

Приготування каннеллоні:

Робимо фарш (будь яке м'ясо, сіль, перець, кетчуп) і фаршируємо макарони. Вони мають бути у один ряд у формі. Заливаємо соусом, накриваємо фольгою або кришкою, та ставимо у духовку, розігріту до 180° і запікаємо 20−25 хв. Далі посипати сиром і ще на 15 хвилин поставити у духовку!

Нагадаємо рецепт пшенично-житнього домашнього хлібу.

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