Смачно, просто та ще раз смачно: каннеллоні з соусом бешамель
Напевно ви не раз бачили на полицях у магазині серед різних макаронних виробів великі трубочки з тіста. Це каннеллоні. Любителям м'ясних страв мають сподобатися каннеллоні з м'ясом, вважає кулінарка Ольга Мордовіна, яка недавно радила приготувати печиво «гудзики».
Інгредієнти:
- 1 пачка макаронів каннеллоні
- 500 г фаршу
- 1 цибуля натерта
- 2 ст. л. кетчупу до фаршу
- сіль, перець
Соус бешамель:
- 100 г масла
- 50 г борошна
- 500 мл холодного молока
- трішки мускатного горіха тертого, сіль, перець до смаку
Для скоринки:
- 150 г твердого натертого сиру
Приготування соуса:
У каструлі розтопити масло, додати борошно і розмішати. Додати холодне молоко, спеції та вінчиком ще раз розмішати. Заварити на вогні до однорідності, весь час помішуючи.
Приготування каннеллоні:
Робимо фарш (будь яке м'ясо, сіль, перець, кетчуп) і фаршируємо макарони. Вони мають бути у один ряд у формі. Заливаємо соусом, накриваємо фольгою або кришкою, та ставимо у духовку, розігріту до 180° і запікаємо 20−25 хв. Далі посипати сиром і ще на 15 хвилин поставити у духовку!
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