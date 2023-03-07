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Десерт вихідного дня: готуємо печиво «Гудзики»

22:30 7 березня 2023
печиво гудзики

Оригінальне печиво дуже подобається дітям, воно дивує незвичайною формою, пише кулінарка Ольга Мордовіна, яка раніше радила приготувати мариновану скумбрію з аджикою.

Інгредієнти:

  • 300 г борошна
  • 150 г масла
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 п. ванільного цукру
  • 150 г цукру
  • 3 жовтки
  • 2 ст. л. сметани

Приготування:

Борошно перетерти з маслом. Додати цукор, жовтки, розпушувач, ваніль, сметану. Замісити тісто. Якщо липне до рук, підсипати борошна ще трішки. Розділити на 4 частинки.

В три частини додати для кольору:

1 — біла
2 — 1 ч. л. какао
3 — сік буряка (або барвник)
4 — 0,5 ч. л. куркуми.

Краще, щоб постояло у холоді 30 хв.

Розкачуємо до 5 мм пласт і витискаємо чарочкою. Дірки робимо соломинкою для коктейлів.

Пекти при 180° десь 12−15 хв.

Нагадаємо простий рецепт пшенично-житнього домашнього хліба.

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