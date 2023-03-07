Десерт вихідного дня: готуємо печиво «Гудзики»
Оригінальне печиво дуже подобається дітям, воно дивує незвичайною формою, пише кулінарка Ольга Мордовіна, яка раніше радила приготувати мариновану скумбрію з аджикою.
Інгредієнти:
- 300 г борошна
- 150 г масла
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 п. ванільного цукру
- 150 г цукру
- 3 жовтки
- 2 ст. л. сметани
Приготування:
Борошно перетерти з маслом. Додати цукор, жовтки, розпушувач, ваніль, сметану. Замісити тісто. Якщо липне до рук, підсипати борошна ще трішки. Розділити на 4 частинки.
В три частини додати для кольору:
1 — біла
2 — 1 ч. л. какао
3 — сік буряка (або барвник)
4 — 0,5 ч. л. куркуми.
Краще, щоб постояло у холоді 30 хв.
Розкачуємо до 5 мм пласт і витискаємо чарочкою. Дірки робимо соломинкою для коктейлів.
Пекти при 180° десь 12−15 хв.
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