Усик завершив тренувальний табір перед боєм із Ф'юрі: що трапилося

Схоже, шанувальники боксу так і не побачать довгоочікуваного об'єднавчого бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия).

Незважаючи на те, що наш співвітчизник погодився на кабальні умови Циганського короля та розподіл гонорару за поєдинок 70 на 30 відсотків на користь суперника, представникам боксерів усе одно не вдалося досягти консенсусу з інших питань, що стосуються організації мегафайту.

Відомий британський журналіст ID Boxing Роб Теббатт пролив світло на головну причину невдалих переговорів. «Сказали, що переговори зірвалися через те, що не вдалося досягти згоди щодо розподілу грошей на матч-реванш. Реванш спочатку був узгоджений на вихідних, у неділю було досягнуто „значного прогресу“, але неможливість узгодити умови призвела до того, що угода зірвалася», — написав Теббатт на своїй сторінці у Twitter.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив завершення переговорів, а сам Усик уже завершив тренувальний табір, у якому готувався до об'єднавчого поєдинку. Нагадаємо, що бій із Тайсоном Ф'юрі мав відбутися 29 квітня на лондонському «Вемблі», про нового суперника українця та дату поєдинку буде повідомлено додатково — орієнтовно наш співвітчизник має повернутися у ринг у червні-липні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик звинуватив Ф'юрі в боягузтві.

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