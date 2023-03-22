Три таблетки аспірину — і унітаз як новий: корисний лайфхак для господарок

Шипучий аспірин, який допомагає у боротьбі із симптомами застуди, також використовується для вирішення певних побутових завдань.

Так, шипучий аспірин використовують для очищення унітазу від вапнякового нальоту. Цим методом можна очистити унітаз аспірином за 10 хвилин.

Варто відзначити, що навіть у найохайніших господинь, які регулярно прибирають у ванній кімнаті, може з'явитися неприємна проблема, пов'язана з вапняним нальотом на унітазі. Уся справа в тому, що у воді міститься багато кальцію та інших мінералів, які при контакті з поверхнею унітазу можуть відкладатися та утворювати вапняний наліт. Тому, чим частіше ми змиваємо унітаз, тим швидше на ньому може з'явитися вапняний наліт.

Саме тут у нагоді нам стане шипучий аспірин, який чудово бореться із цією проблемою. Для цього нам знадобиться лише 3 таблетки цього лікарського засобу. Просто киньте їх в унітаз на 10−15 хвилин. Можна також залишити таблетки в унітазі на ніч. А зранку просто змийте унітаз, і ви приємно здивуєтеся неймовірним результатом.

Зауважимо, що шипучий аспірин можна використовувати не лише для очищення унітазу, а й для боротьби із засміченнями у ванній чи раковині. Просто засипте у зливний отвір 5−7 таблеток аспірину та додайте ложку оцту. Через 15 хвилин просто змийте все водою.

Раніше «ФАКТИ» писали, як почати отримувати задоволення від прибирання квартири.

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