Чистимо унітаз без агресивних засобів: сяятиме, як новенький

Існує багато ідей чищення унітазів — вигадливі господарки навчилися використовувати для цього улюблені газовані напої, аспірин та інші неочікувані речовини.

Але якщо вони не дали потрібного результату, то можна використати ще один спосіб, який популярний за кордоном і успішно там використовується.

В його основі — харчова сода. А саме очищення проходить в декілька етапів.

Спочатку змішайте пів склянки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста.

Нанесіть пасту на сидіння унітазу та залиште на 5−10 хвилин.

Потім використовуйте вологий рушник або губку для миття посуду і протріть сидіння, щоб видалити плями. Віддайте перевагу стійкій до подряпин губці або навіть чистому йоржику для унітаза і тріть, бажано круговими рухами.

Протріть поверхню вологою тканиною, а потім знову нанесіть пасту з харчової соди на забруднену ділянку стільки разів, скільки зможете. Принаймні поки пляма не зникне. Знов промийте чистою водою та протріть сидіння сухою тканиною.

Також ви можете застосувати цей лайфхак із содою через пульверизатор. Для цього в розпилювачі змішайте 1 літр води та дві столові ложки харчової соди. Добре струсіть флакон і нанесіть його так, як було описано вище.

Також з найстійкішими плямами ефективно справляється оцет, який наносять на поверхню за допомогою паперових рушників.

Налийте невелику кількість оцту на паперові рушники, доки вони не стануть вологими.

Потім розподіліть їх по всьому сидінню унітазу, щоб покрити його, і залиште їх на 1−2 години.



Після цього зніміть і використовуйте щітку для унітаза або м’яку губку, щоб почистити сидіння.



Повторюйте процедуру до зникнення жовтих плям.

До речі, раніше в мережі розповіли, як використовувати туалетний папір, аби позбавитись неприємного запаху в шафі з одягом.

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