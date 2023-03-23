Підтягуємо випираючий животик вдома: ефективні вправи

Зайвих кілограмів бажають позбутися не тільки жінки, а й чоловіки. Як відомо, жирок на животі та боках відкладається дуже швидко, але позбутися його зовсім непросто, якщо не застосовувати перевірені способи, пише EVA-блог.

Багато хто задається питанням: чому жир любить боки та живіт?

Річ у тому, що для стабільного функціонування організму потрібна енергія. Навіть коли ви спите, дихаєте та займаєтеся звичними справами, організму потрібна енергія. Основним її джерелом є вуглеводи. Коли вуглеводів надходить дуже багато і ви не встигаєте їх витратити, вони трансформуються у жир. І найкращим сейфом для жирових відкладень є саме живіт та боки. Це малоактивні області тіла, де жирок спокійно існує і ніщо не може його потурбувати.

Прибрати живіт та боки за тиждень просто нереально. Навіть виконання вправ для проблемних зон, хоча й зробити м’язи живота міцнішими, не вирішить проблему. Втрата жиру на животі та боках безпосередньо пов’язана із загальною втратою ваги. Тут потрібен комплексний підхід.

Фахівці відмічають, що у домашніх умовах цілком можливо тренуватися та отримувати помітний результат. Але працювати доведеться над усім тілом.

Отже, ТОП-5 вправ для жироспалювання: берпі, стрибки зі скакалкою, скелелаз, біг на місці, присідання і підстрибуванням.



Крім цього, добре спалюють калорії піші прогулянки, біг, велопрогулянки, плавання й не тільки. Навіть легкий фітнес — це вже великий крок до ідеальної фігури.

Раніше відома фітнес-тренерка розповіла, як реально скинути зайву вагу, а також показала вправи для тих, хто тільки починає займатися спортом.

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