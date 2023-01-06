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Ніжний вишневий торт з заварним кремом: гості будуть у захваті

22:30 9 січня 2023
вишневий торт

Серед безлічі смачних десертів вишневий торт з заварним кремом — найпростіший і найсмачніший з тих, якими ви ласували. Здивуйте своїх близьких і гостей цим чудовим десертом, який сподобається всім без винятку. У домашніх умовах готується легко і без особливих зусиль, пояснює кулінарка Олена Канасюк.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 300 г вершкового масла
  • 500 г борошна
  • 125 г сметани
  • 4 яєчних жовтки

Для начинки:

  • 500 г вишні
  • 100 г крохмалю
  • 200 г цукру
  • 4 яєчних білків

Для крему:

  • 500 мл молока
  • 200 г цукру
  • 1,5 ст. л. борошна
  • 1,5 ст. л. крохмалю
  • 300 г вершкового масла

Приготування:

У просіяне борошно нарізати брусочками масло з холодильника, перетерти його в крихту.

Змішати сметану з жовтками і додати до борошна з маслом. Замісити тісто руками, покласти його в поліетиленовий пакетик і відправити в холодильник на ніч.

Тісто ділимо на 6 рівних частин. Кожну частину розкачати качалкою по розміру форми для випікання.

Збити білки з дрібкою солі до стійких піків, потім потроху ввести весь цукор. Після цього додати крохмаль і акуратно вмішати його лопаткою.

Викласти шар тіста на сухий лист, потім рівномірно розподілити частину білків, зверху покласти вишні. Розкачати другий шматочок тіста і накрити шар тіста з білками й вишнями.

Наколоти зверху виделкою і випікати приблизно 15−20 хвилин при температурі 200 градусів, вийде 3 коржі.

Готуємо крем. Змішати цукор, борошно і крохмаль. Потім закип’ятити молоко і всипати суху суміш в кипляче молоко, варити, поки крем повністю завариться і стане густим.

Почекати, поки крем трохи охолоне. Потім збити його міксером разом з нарізаним на дрібні шматочки вершковим маслом кімнатної температури. Мастимо коржі, верх та боки прикрашаємо на свій смак.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати легендарний «Київський торт».

Читайте також: «Швидкий торт» від Людмили Борщ: готується за час, поки гості сидять за столом

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