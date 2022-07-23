Чому редиска йде в стрілку: вісім причин, які важливо знати городнику

Редиска, ґрунт для посадки якого слід готувати ще з осені, може «піти в стрілку».

Автори «уДачного місця» називають кілька причин, які можуть впливати на вигляд редису.

По-перше, це може бути наслідком вибору неякісного посівного матеріалу. Потрібно стежити за тим, щоб насіння було великим і з відповідним терміном придатності.

По-друге, не було враховано сорт редиски. Вибрана культура має бути районована під місце висадження.

По-третє, могли бути порушені правила посадки, наприклад, не дотримано термінів.

По-четверте, редису не подобається грядка — грунт занадто жорсткий, рослина знаходиться в тіні або відчуває надлишок сонячного світла.

По-п'яте, рослинам тісно — не було зроблено проріджування.

По-шосте, редису бракує вологи. Рослини потрібно поливати 3−4 рази на тиждень, ґрунт повинен зволожитися як мінімум на 15 см.

По-сьоме, порушено баланс поживних речовин. Редис може піти у стрілку, якщо рослину «перегодували» азотними добривами.

По-восьме, рослина ослабла через захворювання.

Редиска може, зокрема, хворіти на чорну ніжку або хибну борошнисту росу .

Фото Pixabay

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