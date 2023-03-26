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«Ми майже з тобою цілувалися»: Клопотенко здивував зізнанням Остапчуку

11:46 26 березня 2023
Остапчук та Клопотенко

Відомий кулінар Євген Клопотенко та ведучий Володимир Остапчук, який має за плечима два шлюби й, не виключено, що він одружиться втретє, у різний час зустрічалися з однією й тієюж самою дівчиною.

Це з`ясувалося під час першого випуску шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» на «СТБ». Саме тоді гостем Клопотенка був Остапчук.

«У нас була з тобою спільна дівчина. Була дівчина, з якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити, — сказав Клопотенко. — Ми майже з тобою цілувалися».

Ресторатор не став називати ім'я та прізвище цієї дівчини, але зізнався, що її ім'я починається на літеру «К».

«Чотири літери в імені? — уточнив Остапчук. — Усе, я зрозумів».

Нагадаємо, що перша дружина Остапчука — українська перекладачка Олена Войченко. Пара прожила у шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей: дочка Емілія (2013) і син Еван Олександр (2018). Подружжя розірвало шлюб у 2020 році.

У другому шлюбі з українською нотаріускою Христиною Горняк Остапчук прожив два роки. Вони розійшлися восени минулого року. Дітей у пари не було.

Остапчук зараз у стосунках з українською журналісткою Катериною Полтавською.

Фото — скріншот

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