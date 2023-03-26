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Справжня смакота під час Великого посту: готуємо смачну ікру із солоних огірків

18:12 26 березня 2023
солоні огірки

В Україні дуже популярними є страви із солоних огірків. Весною, коли свіжих овочів дуже мало, вельми доречними буде ікра з солоних огірків.

Інгредієнти:

1. Огірки солоні — 1 кілограм
2. Цибуля ріпчаста — 200 грам
3. Пюре томатне — 50 грам
4. Олія рослинна — 50 грам
5. Сіль — за смаком
6. Перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

Огірки натерти на тертку з великими отворами, відтиснути сік. Підсмажити на олії дрібно посічену цибулю, додати огірки й тушкувати на слабкому вогні півгодини. Потім покласти томатне пюре і ще протушкувати 15 хв. Наприкінці додати мелений чорний перець. Можна під час смаження додати ще терту моркву.

Ікра із солоних огірків подається в холодному вигляді, в салатниці або глибокої піалі. Такий вид ікри відмінно поєднується з м'ясними та рибними стравами. Її приємно смакувати з будь-якими відварними овочами або кашами, звареними з різних круп.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома кулінарка Лілія Грицай розповіла, як приготувати салат із кількою в томатному соусі.

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