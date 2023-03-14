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Спорт

Ломаченко підтримав митрополита УПЦ (МП) із санкційного списку Зеленського (відео)

15:07 14 березня 2023
Василь Ломаченко

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко, який раніше потрапив у скандал через церковне відео, розмістив нову публікацію на своїй сторінці в Instagram, що недоступна в Україні.

Колишній чемпіон світу опублікував звернення митрополита Української православної церкви московського патріархату Антонія Паканича, в якому йдеться про утиск церкви. «З нами Бог! Хай буде Мир!», — написав у коментарі Ломаченко.

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Нагадаємо, Антоній Паканич — митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився в Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією відомої журналістки Соні Кошкіної, ієрарх з того часу має російський паспорт. У грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ московського патріархату, серед яких і митрополит Антоній.

Як відомо, останнім часом Василь Ломаченко перебуває в США, де, найімовірніше, 20 травня у Лас-Вегасі проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василеві Ломаченку дісталося за фото з другом кадирова.

Фото Instagram

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