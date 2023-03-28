«Навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті»: Резніков обкатав британські танки, які партнери передали десантникам

В Україну прибули танки і бронетранспортери від міжнародних партнерів. Міністр оборони Олексій Резніков обкатав нове поповнення військової техніки для українських десантників.

«Мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом „Майком“ Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker"ів & Cougar"ів від США та Marder"ів від Німеччини», — цитує пресслужба Міністерства оборони очільника відомства.

Резніков додав, що невдовзі переваги західної військової техніки «завдяки нашим військовим відчують на собі російські окупанти».

Міністр оборони також поділився особистими враження від «пілотування» Challenger"ом.

«Як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі», — каже Олексій Резніков.

«Тож, в сухому залишку: наш „військовий зоопарк“ розширюється. А до „бойових кицьок“ долучився „слон“. Саме так прозвали Challenger наші десантники», — додав міністр оборони.



Також німецьке видання Spiegel повідомило про те, що в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2. А всього у березні ЗСУ отримають 21 танк Leopard 2. Ще три військові машини прямують з Португалії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна вкрай потребує західних БМП, як і танків, незважаючи на те, що в публічних дебатах основна увага приділяється останнім.

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