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Прийшлов час сіяти гірчицю: чому це обов’язково потрібно робити на дачі

16:30 28 березня 2023
Грядка

Березень — не лише час закалювання розсади перед висадкою у грунт, але й підготовки грядок на дачі, їхнього підживлення та оздоровлення.

Ресурс «Дім та присадибна ділянка» ділиться досвідом посіву гірчиці, аби без застосування хімії підготувати землю до сезону.

Сидерат збагачує землю азотом і фосфором та іншими макро та мікро елементами. Гірчиця корисна й тим, що швидко росте і не дає розвиватися іншим бур'янам. Цю рослину не люблять шкідники — пропадають дротянка, слимаки, плодожерка. Вона очищає грунт від гнильних мікроорганізмів, парші та фітофтори.

Гірчицю радять застосовувати перед посадкою картоплі, помідорів, баклажанів, перців, огірків. А ось там, де висаджуватимуться капуста, ріпа, редька, її сіяти не рекомендують — вони хворіють однаковими хворобами.

Сіяти гірчицю можна відразу після того, як зійшов сніг — вона легко переносить заморозки до -5°С.

Її висівають суцільним способом, краще — рядками через 10−15 см. Норма висіву насіння — 300−400 грам на 1 сотку землі.

Гірчиця проростає через 3−5 діб при температурі від 10 градусів. Якщо вологи не вистачає, то рослину потрібно поливати методом дощування. А вже за місяць можно скошувати зелену масу. Це роблять, коли висота рослини буде більше15 см. Важливо не упустити момент, щоб гірчиця не переросла — вона грубішає та утворює насіння.

Про те, які роботи потрібно виконувати на дачній ділянці у квітні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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