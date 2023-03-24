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«Порцелянові» історії
29 березня 2023
ДИЧИНА
ДИЧИНА Країна: Німеччина
Мануфактура: Hutschenreuther
Рік створення: 1950-ті
Розмір: 32×64 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Старий мудрий ворон повчав юне пташеня:

- Якщо ти побачиш, що якась людина, підійшовши до дерева, на гілці якого ти сидиш, раптом нахилилася, одразу ж відлітай. Хтозна, може, вона нахилилася для того, щоб підібрати з землі камінь і кинути його у тебе.

- А чи не краще відлетіти відразу, ледве помітивши людину, що наблизилася до дерева? — спитало тямущий воронятко. — Адже вона, не виключено, вже заздалегідь сховала камінь у рукаві!

І хто після цього заперечуватиме проти загальновідомої істини, що говорить про те, що вустами немовляти каже істина?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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