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Мануфактура: Hutschenreuther
Рік створення: 1950-ті
Розмір: 32×64 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Старий мудрий ворон повчав юне пташеня:
- Якщо ти побачиш, що якась людина, підійшовши до дерева, на гілці якого ти сидиш, раптом нахилилася, одразу ж відлітай. Хтозна, може, вона нахилилася для того, щоб підібрати з землі камінь і кинути його у тебе.
- А чи не краще відлетіти відразу, ледве помітивши людину, що наблизилася до дерева? — спитало тямущий воронятко. — Адже вона, не виключено, вже заздалегідь сховала камінь у рукаві!
І хто після цього заперечуватиме проти загальновідомої істини, що говорить про те, що вустами немовляти каже істина?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті признали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук
Вітер: 5 м/с Пн-Зх
Тиск: 740 мм