Смачний салат «Добра теща»: рецепт слід вивчити всім чоловікам

Салат — корисна страва, яка доречна на будь-якому святі чи у будній день. Напевно у кожного є свій улюблений салатик на Новий рік чи на Різдво. Але кожен чоловік, певно, повинен навчитися готувати ще один, досить незвичний салат під назвою «Добра теща», і радувати ним маму дружини. І тоді взаємопорозуміння у сім'ї буде гарантованим.

Рецептом такого незвичного салату ділиться Ukr. Media, поясняючи, що спеції та прянощи роблять його гоструватим, з перчинкою, як кажуть про тещу.

Інгредієнти: Печериці — 300 г;

Куряче філе відварне — 300 г;

Цибуля — 100 г;

Морква — 150 г;

Огірки мариновані — 100 г;

Кукурудза консервована — 100 г;

Яйця — 3 шт;

Майонез — 20 г;

Перець чорний та червоний — по 0.5 ч. л;

Сіль, паприка — за смаком.

Приготування: Нарізаємо печериці шматочками і обсмажуємо на сухій пательні до випаровування рідини, потім додаємо олію, солимо і перчимо до смаку.

Додаємо цибулю, порізану тонкими півкільцями, смажимо ще 5 хвилин. Потім додаємо моркву, нарізану тонкою соломкою і смажимо до її м'якості.

Яйця та куряче філе нарізаємо на невеликі шматки. Огірки нарізаємо соломкою.

У миску складаємо яйця, курку, огірки, консервовану кукурудзу та грибну засмажку. Заправляємо майонезом і все!

Рецепт приготування смачної ікри із солоних огірків читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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