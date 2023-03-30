Смачний салат «Добра теща»: рецепт слід вивчити всім чоловікам
Салат — корисна страва, яка доречна на будь-якому святі чи у будній день. Напевно у кожного є свій улюблений салатик на Новий рік чи на Різдво. Але кожен чоловік, певно, повинен навчитися готувати ще один, досить незвичний салат під назвою «Добра теща», і радувати ним маму дружини. І тоді взаємопорозуміння у сім'ї буде гарантованим.
Рецептом такого незвичного салату ділиться Ukr. Media, поясняючи, що спеції та прянощи роблять його гоструватим, з перчинкою, як кажуть про тещу.
Інгредієнти:
- Печериці — 300 г;
- Куряче філе відварне — 300 г;
- Цибуля — 100 г;
- Морква — 150 г;
- Огірки мариновані — 100 г;
- Кукурудза консервована — 100 г;
- Яйця — 3 шт;
- Майонез — 20 г;
- Перець чорний та червоний — по 0.5 ч. л;
- Сіль, паприка — за смаком.
Приготування:
- Нарізаємо печериці шматочками і обсмажуємо на сухій пательні до випаровування рідини, потім додаємо олію, солимо і перчимо до смаку.
- Додаємо цибулю, порізану тонкими півкільцями, смажимо ще 5 хвилин. Потім додаємо моркву, нарізану тонкою соломкою і смажимо до її м'якості.
- Яйця та куряче філе нарізаємо на невеликі шматки. Огірки нарізаємо соломкою.
- У миску складаємо яйця, курку, огірки, консервовану кукурудзу та грибну засмажку. Заправляємо майонезом і все!
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Фото — скріншот360
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