Цільова мобілізація: хто під неї підпадає

В Україні через широкомасштабну агресію росії вже більше року триває загальна мобілізація. Але деякі категорії громадян можуть підпасти під цільову мобілізацію та брати участь у відновленні об'єктів інфраструктури після бойових дій, а також залучатися для ліквідацій надзвичайних ситуацій та наслідків техногенного або природного характеру державного рівня.

Як пояснює «Апостроф», це питання регулюється законом, ухваленим на початкв війни.

Згідно з документом, до ліквідації наслідків збройної агресії рф мають залучати сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежні, аварійні служби, інші підрозділи. За необхідності — до відбудови країни залучать працездатних українців, яким дозволяє стан здоров’я, на добровільній основі.

Призвані в рамках цільової мобілізації мають усувати наслідки воєнних дій на постраждалих територіях, відновлювати об’єкти критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення, маркувати небезпечні території для гуманітарного розмінування.

Також цільову мобілізацію можуть оголосити після завершення бойових дій. Рішення щодо термінів, обсягу та порядку проведення ухвалюватиме президент.

Нагадаємо, що у парламенті проробляють питання надсилання повісток через месенджери, але наразі такого проєкту закону немає. Не йдеться й про повістки через застосунок «Дія».

Фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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