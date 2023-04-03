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У російських окупантів серйозні проблеми з алкоголем: британська розвідка про втрати армії рф

20:15 4 квітня 2023
п&#39;яні російські військові

Британський уряд вважає, що вживання алкоголю є однією з причин високого рівня втрат серед російських військ в Україні. Хоча росія втратила до 200 000 військовослужбовців внаслідок поранень або загибелі з початку агресивної війни, значна частина цих втрат мала інші причини, заявило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

«Російське командування, ймовірно, вважає, що зловживання алкоголем особливо негативно впливає на ефективність бойових дій», — додали в міністерстві.

Раніше цього тижня один з російських новинних каналів у телеграмі повідомив про надзвичайно велику кількість злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед військовослужбовців, пишуть британці.

Зловживання алкоголем стало поширеним у російському суспільстві і сприймається як негласна частина військового життя, зокрема під час бойових дій, йдеться в повідомленні. Іншими основними причинами небойових втрат, ймовірно, є погана підготовка з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та травми, пов'язані з кліматом, такі як переохолодження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мобілізовані в росії помирають ще до того, як їх відправляють на фронт.

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