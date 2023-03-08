Небезпечна для пересічної непідготовленої людини: що слід знати про класичну кетодієту

Кетогенна дієта — система харчування з високою часткою жирів, нормальною часткою білків і низькою часткою вуглеводів. Відносно недавно було помічено, що на даній дієті пацієнти не набирали вагу, а навпаки добре худнули, і у них покращувались певні показники здоров’я. Тоді подумали, чому б її не спробувати як дієту для схуднення. Але чи кожному можна таким способом втрачати вагу — відповідь дав консультант зі здорового харчування Юрій Попко.

«Існує піраміда збалансованого харчування, де основа 60−70% - це вуглеводи, 25% це білки і залишок, тобто вершина піраміди — це жири. Ці відсотки можуть коливатись, але в незначній мірі. А кетодієта — це та сама піраміда, тільки перевернута з голови на ноги, де основа це не вуглеводи 60−70%, а жири, далі ідуть білки — 25%. 5% - це вуглеводи. Вуглеводи містяться в усіх крупах, макаронах, мучному, фруктах, ягодах, овочах, солодкому та навіть у молоці (лактоза) — це їсти не можна при даній дієті, тому слід забути.

Наш організм має два джерела енергії, це глюкоза у вигляді глікогену, який знаходиться у нас в м'язах і печінці, загалом близько 2000 ккал, а друге стратегічне джерело енергії — це жир, у кожного індивідуально, але запаси ці близько 90 — 100 тисяч ккал, непоганий такий запас.

Суть в наступному: через декілька днів з таким режимом харчування глікоген у нас вичерпується і наш організм переключається на жири та перетворює їх у кетони та харчується ними. Цей процес для організму менш затратний, ніж коли він живиться глюкозою.

Виробництво кетонових тіл — це реакція організму на дефіцит глюкози, призначеної для забезпечення організму енергією. Плюс в цьому, що наш організм починає спалювати наш жир, дає швидкі результати, оздоровлює нас, запобігає різним хворобам, але зараз не про це".

Так як кетодієта є дуже жирною, додає фахівець, то слід розуміти, які жири потрібно обирати, основа — рослинні, також не забуваємо про тваринні. Уникати слід смаженого, більшість жирів не призначені для нагріву, це некорисні жири, вони перетворюються в трансжири, які наш організм не сприймає.

«Кетодієта вивчена добре з точки зору лікувальної, але не з точки зору дієтичного харчування на кожен день, також досліджено, що вона тривалість життя не подовжує. Всім вона не підходить, навіть при умові, що ви правильно будете дотримуватись її, якщо у вас проблеми з підшлунковою, захворювання судин, жовчно-кам'яна хвороба та інше. Також рекомендується робити перерви і перед цим пройти певні обстеження, на сумісність такого харчування з вами.

Якщо все ж таки ви вирішили спробувати кетодієту, ви зіткнетесь з наступним: нудота, блювання, запах ацетону з роту, закрепи, так як клітковину практично забрали з круп, бобових, фруктів, безсоння. Якщо ви активно займаєтесь спортом, для цього вам потрібні вуглеводи як енергія, також кето нам не підходить.

Класична кетодієта взагалі небезпечна для пересічної непідготовленої людини, тому існують її різновиди, де є розширений вибір продуктів, особливо вуглеводовмісних та з клітковиною, таких як різноманітні овочі і зелень без крохмалю, зазвичай це ті, які ростуть над землею. Дана дієта має право на існування, є як плюси, так і мінуси. Вона якщо і підійде комусь, то це явно не новачку і точно тому, хто розуміє, що робить і чітко усвідомлює можливі ризики. Але не підходить звичайній пересічній людині, яка хоче оздоровитись, збалансовано харчуватись на постійній основі, ні в чому собі не відмовляти і схуднути без проблем".

Нагадаємо, раніше Юрій Попко пояснював, чому краще забути про консервацію — в ній забагато солі та цукру.

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