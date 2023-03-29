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«Порцелянові» історії
5 квітня 2023
МОЇСЕЙ ТА 10 ЗАПОВІДЕЙ
МОЇСЕЙ І 10 ЗАПОВІДЕЙ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1993
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 37,5 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Мені кілька разів пощастило бути присутнім на публічних виступах Шимона Переса, дев'ятого президента Ізраїлю, який, до речі, народився 1923-го року в невеликому містечку Вишневому, що тоді відносивсяя до Польщі, а зараз перебуває на території Білорусі.

Про рідкісну мудрість цієї людини ще за її життя ходили легенди. І щоразу слухаючи його, легко було зрозуміти чому.

Якось у Ялті, розмовляючи з молодими українськими політиками, він ніби ненароком запитав присутніх:
- А що, на вашу думку, є найбільшою трагедією людського життя?
- Може, те, що людині не вдається знайти відповіді на питання, які її найбільше хвилюють? — припустив хтось.
- Ні, мій друже, — повільно, немов підбираючи кожне слово, сказав Шимон Перес. — Найбільшою трагедією в житті людини, на мій погляд, є нездатність правильно визначити для себе питання, які потребують відповідей…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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