Загадкове зникнення: у Львові зник відомий педіатр

У Львові зник відомий педіатр Ігор Гайдук. Ще 24 березня 69-річний чоловік вийшов із дому і не повернувся. За майже два тижні пошуків ні поліції, ні волонтерам знайти його не вдалося. Але вдалося з'ясувати дивні обставини, що передували його загадковому зникненню. «ФАКТИ» з'ясували подробиці.

«У день зникнення був на дачі. Там переодягнувся і кудись пішов»

Ігоря Гайдука добре знають не лише у Львові, а й за його межами. Люди возили до нього дітей з усієї області та з інших регіонів. Упродовж 33 років Ігор Гайдук був завідувачем відділення діагностики Львівської обласної інфекційної лікарні. Заснував приватний медичний центр «Гайдук педіатрія». Був частим гостем на телеефірах, де давав коментарі на медичні теми. Новина про зникнення лікаря шокувала його пацієнтів. У коментарях під оголошенням про розшук десятки людей відгукуються про нього, як про справжнього професіонала, відповідальну і пунктуальну людину.

Оголошення про розшук лікаря з'явилося 24 березня і виглядало так:

«Розшукується Гайдук Ігор Богданович, який 24 березня 2023 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє його бачили у селі Бордуляки (тепер Золочівський район, неподалік смт Лопатина) близько 16:00 24 березня 2023 року. Зовнішні ознаки: вище середнього зросту, худорлявий, стрункий; волосся темне з сивиною, борода чорно-сива. Світло-карі очі. Одягнений у темний одяг із рюкзаком. Можливо — сонцезахисні окуляри. Документів та телефонів із собою не було. Сім'я звертається до всіх небайдужих із проханням приєднатися до пошуків».

Тому, хто допоможе знайти лікаря, його родина обіцяє винагороду — 100 тисяч гривень.

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», Ігор Гайдук жив та працював у Львові. У селі Бордуляки він мав дачу, куди він чомусь прийшов вранці 24 березня.

- Нам точно відомо, що того дня у себе на дачі він був, — розповіла «ФАКТАМ» адміністратор, старший координатор та представник пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA Галина Войтович. — Вранці він вийшов із дому у Львові. Був у подовженій фіолетовій куртці та джинсах чи вельветових бежевих штанах — як сказано у нас в оголошенні. Ще в нього із собою був рюкзак із речами. Потім він прийшов до себе на дачу, переодягнувся у речі, які взяв із собою і кудись пішов. Порожній рюкзак залишив у домі. Там же залишився його мобільний телефон. І з того часу з ним не було зв'язку.

І ми, і поліція прочісували територію, де знаходиться його дача. За кілька днів після зникнення туди виїжджали кінологи із собаками. На жаль, нікого й нічого не знайшли. Там поряд є річка, дуже багато кущів — це складна територія для пошуків. Але вони продовжуються. На жаль, поки що ми навіть приблизно не знаємо, що могло статися. Людина зникла. Його рідні кажуть, що він був абсолютно адекватним і не скаржився на здоров'я, активно працював. Він дуже відомий у місті лікар. Але йому майже 70 років. На жаль, у такому віці у людей можуть траплятися раптові серцеві напади, інсульти… Але ми не втрачаємо надії, що зможемо знайти його живим.

«Обдзвонив пацієнтів, які напередодні були на прийомі, після чого вимкнув телефон»

У коментарях під оголошенням про зникнення лікаря деякі пацієнти написали, що розмовляли з Ігорем Гайдуком у день його зникнення.

«Сьогодні вранці він мені дзвонив, учора були у нього на прийомі. Він зателефонував приблизно о 9.20 ранку» — написала мешканка Львова Василина Руснак 24 березня.

«І я сьогодні з ним розмовляла! — тоді ж написала Лілія Яремко. — Тільки вчора були у нього на прийомі. Вранці він сам зателефонував, щоб спитати, як самопочуття дитини».

«До 10:00 він зателефонував до своїх пацієнтів, які напередодні були на прийомі. Розпитав, чи все у них гаразд, після чого вимкнув телефон, залишив його вдома, а сам кудись пішов…» — пише Леся Альбін.

Інші пацієнти пишуть, що раніше Ігор Гайдук ніколи навіть не вимикав телефон — він увесь час був на зв'язку, відповідав на дзвінки пацієнтів навіть у вихідні.

«Прекрасний фахівець, що лікував моїх онуків і в лікарні, і вдома, приїжджав на своєму транспорті, хоч ми живемо за містом. Нехай Бог допоможе йому знайти дорогу додому» — написала мешканка Львівщини Любов Жеребецька.

Донька Ігоря Гайдука Софія Гайдук (вона теж працює педіатром) сказала «ФАКТАМ», що пошуки батька продовжуються і додати щось до того, що було сказано в оголошенні, вона не може. Усіх, хто щось знає про місцезнаходження Ігоря Гайдука, його рідні просять повідомляти за телефоном 102 або 630 794 883.

Нагадаємо, суд виніс вирок лікарці зі Львова, яка вимагала від пораненого бійця 8 тисяч доларів.

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