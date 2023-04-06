Легенда «синього» Лондона: «Челсі» Мудрика очолив екстренер Миколенка

Лондонський «Челсі», за який виступає українець Михайло Мудрик, визначився з кандидатурою нового наставника після звільнення Грема Поттера.

Ним став 44-річний Френк Лемпард — легенда клубу, найкращий бомбардир в історії «Челсі» (211 голів у 648 матчах). При цьому, як повідомляє офіційний сайт лондонців, Лемпард працюватиме з командою на особливих умовах — виключно до завершення сезону-2022/2023, і можливості продовжити співпрацю нинішній контракт не передбачає.

«Це було легке рішення для мене, бо це мій клуб, — сказав Лемпард офіційному клубному сайту невдовзі після призначення. — Я також дуже практична людина, я пішов іншим шляхом відколи залишив «Челсі», але повернутися, як мене просили, і повернутися сюди з вірою в те, що я можу допомогти до кінця сезону, — це справді чудово. Я радий отримати таку нагоду, і я вдячний за неї. Я впевнений у собі й добре розумію команду, оскільки з багатьма з них я працював раніше, знаю тренувальну базу, стадіон та вболівальників.

У цей період я зроблю все можливе, щоби постаратися дати фанатам те, чого вони хочуть. Пояснення моєї ролі говорить саме за себе, але я не забігаю наперед. Я хочу робити свою роботу якнайкраще і так, щоб це могло вплинути на результати команди. Я хочу зробити все, що в моїх силах, до кінця сезону, а після цього подивимося, що станеться".

Примітно, що Френк уже очолював «синіх» — під його керівництвом лондонці з липня 2019-го до січня 2021-го провели 84 матчі в усіх турнірах, але досягненнями за цей період похвалитися не можуть. Також Лемпард не може занести собі в актив і роботу з «Евертоном», у якому виступає Віталій Миколенко, — у січні цього року фахівця було відправлено у відставку після того, як «іриски» скотилися у турнірній таблиці АПЛ до зони вильоту.

Що стосується «Челсі», то лондонці зараз посідають 11-е місце в АПЛ, але при цьому вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграють із мадридським «Реалом» (12 квітня в Мадриді та 18-го в Лондоні).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренером Роналду у збірній Португалії став невдаха ЧС-2022 Роберто Мартінес.

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