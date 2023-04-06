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Буде пускати сонячні зайчики: чим натерти кран, щоб він став ідеально чистим

15:50 6 квітня 2023
Прибирання у ванній

Вапняний наліт — часта проблема, яка виникає в чайниках, змішувачах або кранах. Однак прибрати забруднення можна навіть без агресивних хімікатів, а за допомогою одного популярного продукту.

Про це пише спеціалізоване видання.

І назва цього продукту — лимон.

На кранах з часом утворюється стійкий вапняний наліт, особливо якщо ви живете в районі із жорсткою водою. Будь-яка кислота чудово підходить для руйнування мінеральних відкладень.

Але, виявляється, лимони теж можуть творити дива, коли справа доходить до видалення вапняного нальоту — а все через їхню кислу природу. Завдяки фрукту ваш кухонний кран сяятиме чистотою.

Як прибрати вапняний наліт із крана? Просто натріть м'якоттю цитрусових крани або змішувачі та змийте чистою водою. Якщо вапняний наліт надто стійкий, залиште половинку лимона (надягнуту на носик до упору) на 15−30 хвилин. Обов’язково промийте кран водою після цього нехитрого трюку, інакше є ризик зіпсувати матеріал крана залишками лимона.



Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, які з речей не можна мити водою.

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