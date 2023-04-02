9 квітня 2023

Шкільного вчителя музики Фране Селака хорватські ЗМІ поперемінно називали то дуже щасливою, то дуже невдачливою людиною. Судіть самі: йому довелося пережити сім страшних нещасних випадків, і при цьому щоразу вдавалося уникнути смерті.

Поневіряння Селака почалися в січні 1962 року, коли поїзд на Дубровник, в якому знаходився вчитель музики, зійшов з рейок і впав у крижану річку. Внаслідок трагедії загинули 17 пасажирів. Селак же відбувся лише переломом руки та невеликими порізами.

Через рік, коли Селак летів із Загреба до Рієки, двері літака раптово відчинилися, і частину пасажирів буквально винесло з літака. Тоді загинуло 19 людей. Однак Селаку якимось дивом вдалося приземлитися на величезний стог сіна. У лікарні він опинився із незначними травмами.

1966 року стався третій нещасний випадок. Автобус, яким їхав Селак, розбився і впав у річку. Чотири людини загинули, але вчителю знову вдалося вижити.

У 1970 році Селак вже знаходився за кермом машини, коли вона раптово спалахнула. Але він встиг вибратися з автомобіля перед тим, як бензобак вибухнув. Через три роки інший його автомобіль знову спалахнув, внаслідок чого чоловік втратив більшу частину волосся.

1995 року Селака в Загребі збив автобус, але й цього разу він відбувся лише незначними травмами. Наступного року під час поїздки гірською дорогою Селак, дивом уникнувши зіткнення з вантажівкою, вистрибнув з машини, схопився за дерево і зміг спостерігати за своїм автомобілем, що зірвався в прірву і вибухнув метрів за 90 під ним.

2003 року 81-річний Селак виграв 600 тисяч доларів у лотерею…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.