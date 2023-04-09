Важливий аспект: як останній перерахунок пенсії вплине на суму субсидії

В Україні наближається до завершення опалювальний сезон, а вже з травня перепризначатимуться субсидії на неопалювальний сезон. На їхній розмір впливає дохід домогосподарств, також враховуються і пенсії, які для більшості українців, щовийшли на заслужений відпочинок, проіндексували у березні цього року.

Як пише видання «На пенсії», при розрахунку розміру субсидій враховується сукупний дохід сім'ї за ІІІ-ІV квартал попереднього календарного року. Однак доходи у вигляді пенсії враховуються за березень поточного року — ті, що вже підвищені після індексації.

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У разі збільшення доходів сума субсидії зменшується. Втім, виплати можуть і не змінюватися, якщо, наприклад, збільшаться витрати на комуналку через підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Нагадаємо, що у квітні проводять перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Однак підвищені пенсії вони отримають кількома місяцями пізніше — це пов'язано з періодами, які відведені роботодавцям для подання звітності. Гроші виплатять з урахуванням доплат за місяці, що пройшли після перерахунку.

Раніше у ПФУ розповіли, чому людині можуть відмовити у призначенні субсидії за заявою, надісланою поштою.

Фото Pixabay

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