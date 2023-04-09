Потрібно 6−8 годин сонячного світла: як легко та ефективно вирощувати помідори в горщиках

Якщо ви хотіли б вирощувати помідори, але живете у квартирі чи не маєте місця для городу, проблему вирішити можна (як висаджувати розсаду помідорів у відкритий ґрунт, читайте тут). При створенні належних умов, помідори, висаджені в горщики, можуть давати гарний урожай, пише видання tomsguide.com.

Після того, як ви придбали обраний вами сорт томатів у місцевому садовому центрі, вам потрібно знайти великі горщики для посадки. Чим більше, тим краще, коли справа доходить до вирощування помідорів. В ідеалі — горщик діаметром не менше 40 сантиметрів для однієї рослини. Можна посадити і в невеличкий, а в міру росту рослини пересаджувати в більший горщик. Ви навіть можете використовувати для вирощування помідорів підвісні кашпо, але вони потребують частого поливу.

Далі наповніть горщик якісним, високопоживним ґрунтом або компостом. Якщо ви використовуєте звичайну садову землю, вона буде занадто важкою для ваших горщиків і ущільниться. Переконайтеся, що ваші горщики мають хороший дренаж на дні, щоб вода могла стікати в піддон.

Загальне правило при посадці розсади томатів полягає в тому, що спочатку потрібно видалити нижній ряд листя. Викопайте в ґрунті ямку, щоб більша частина рослини знаходилась у землі, а на поверхні залишався тільки верхній пучок листя. Засипте рослину верхнім шаром ґрунту руками. Далі додайте опори, щоб ваші помідори були добре відцентровані і могли рости вертикально. Довгий кілок поруч зі стеблом має доходити аж до дна горщика і стирчати з ґрунту. Прив'яжіть його до стебла шматком рослинного дроту або шпагату.

Томати процвітають на теплих сонячних місцях. В ідеалі їм потрібно 6−8 годин сонячного світла. Майте на увазі, що занадто багато сонця шкідливо для молодих рослин і може призвести до їхньої загибелі.

Рослини слід регулярно, іноді щодня, поливати, щоб забезпечити зволоження. Кожні два тижні підгодовуйте їх спеціальним добривом для томатів або універсальним добривом. Це забезпечить рослину всіма необхідними для росту поживними речовинами, такими як азот, фосфор і калій. Варто також перевірити, чи містить ваш ґрунт ці поживні речовини, оскільки деякі ґрунти вже містять добрива. Залежно від сорту, томатам потрібно від 25 до 60 днів, щоб сформувати плоди після цвітіння. Однак невеликим сортам томатів може знадобитися від трьох до чотирьох тижнів для плодоношення.

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