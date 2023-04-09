Українцям можуть дозволити займатися бізнесом без реєстрації як ФОП: названо умову

Верховній Раді, яка нещодавно прийняла законопроєкт, яким Україна імплементує Стандарт обміну податковою інформацією за запитом, рекомендують ухвалити у першому читанні проєкт закону, що передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП.

Як пише «Судово-юридична газета», одна з умов — річний дохід від такої діяльності не може перевищувати 8 мільйонів гривень.

Пропонується дозволити домогосподарствам здійснювати підприємницьку діяльність за таких умов:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

У разі ухвалення документу, послуги можуть бути такими:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Автори проекту закону пропонують у разі ухвалення документа ввести його в дію з 2025 року.

Раніше у податковій службі пояснювали, хто з підприємців не зможе обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2%.

Фото Pixabay

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