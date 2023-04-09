Українцям можуть дозволити займатися бізнесом без реєстрації як ФОП: названо умову
Верховній Раді, яка нещодавно прийняла законопроєкт, яким Україна імплементує Стандарт обміну податковою інформацією за запитом, рекомендують ухвалити у першому читанні проєкт закону, що передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП.
Як пише «Судово-юридична газета», одна з умов — річний дохід від такої діяльності не може перевищувати 8 мільйонів гривень.
Пропонується дозволити домогосподарствам здійснювати підприємницьку діяльність за таких умов:
- подання річної податкової декларації домогосподарства;
- ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;
- річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.
У разі ухвалення документу, послуги можуть бути такими:
- перукарські та косметологічні послуги;
- юридичні консультації;
- послуги домашньої прислуги;
- догляд за хворими або немічними особами;
- надання індивідуальних уроків (репетитора);
- індивідуальне виховання дітей (гувернер);
- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;
- ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
- технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів;
- послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;
- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;
- послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
- послуги з перевезення вантажу;
- діяльність у сфері ресторанного господарства;
- послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;
- інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.
Автори проекту закону пропонують у разі ухвалення документа ввести його в дію з 2025 року.
Раніше у податковій службі пояснювали, хто з підприємців не зможе обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2%.
Фото Pixabay141
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