Протягом поточної доби противник здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Дві ракети рашистів, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі, а ще дві — у об’єкти цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на цих напрямках було відбито понад 40 ворожих атак.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує облаштування оборонних рубежів та позицій.

«Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення», — йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Ексклюзивне інтерв`ю Олександра Кочеткова «За оптимістичним сценарієм, активні бойові дії закінчаться наступної осені, за реалістичним — через 2−3 роки»: аналітик про перебіг війни" читайте на сайты «ФАКТІВ».

Фото Генштаба ЗСУ

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