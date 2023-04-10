Садіть більше троянд та папороті: як зупинити нашестя слимаків цієї весни

Слимаки можуть бути великою проблемою для садівників. Від обгризання качанів салату до знищення молодих саджанців — навесні слимаки можуть з'їсти широкий спектр декоративних рослин та овочів. Вони віддають перевагу теплій і вологій погоді, яку приносить весна, і процвітають на всіх саджанцях, цибулинах і нових паростках рослин, що робить їх пошкодження найбільш помітними навесні, пише Country Living.

Симптоми зараження слимаками включають: сріблясті слизові сліди, нерівномірні отвори навколо листя рослин, слиз на обгризеному листі. У саджанців може бути видалене все листя

Сієте розсаду на весну? Завжди висівайте з запасом, щоб бути готовими на випадок нападу слимаків. Позбавлення від слимаків часто є трудомістким і складним завданням, але експерти рекомендують зменшити популяцію слимаків, залучаючи їжаків, дроздів, шпаків і навіть жаб. Чому б не розглянути можливість побудувати власний садовий ставок, покласти колоду для їжаків, збільшити компостну купу або додати більше живоплотів і чагарників. Зараз ідеальний час для того, щоб привабити диких тварин та птахів до вашого зовнішнього простору — і назавжди попрощатися зі слимаками.

Природна мульча надзвичайно корисна для саду, але чи пробували ви коли-небудь робити її самі? Мульчування — це фантастичний спосіб захистити рослини від слимаків, особливо якщо ви створите навколо рослин гострий мульчувальний бар'єр. Пісок, попіл і кора допоможуть обгородити ваші рослини, і більшість слимаків не перетнуть цей бар'єр. Деревні гранули, котячий наповнювач і кавова гуща — це інші матеріали для мульчі, які ви можете спробувати. Однак пам'ятайте, що хоча це може запобігти появі слимаків на поверхні, слимаки ховаються під землею, тому це не усуне ризик повністю.

Чудовий спосіб зменшити популяцію слимаків у вашому саду — перевернути ґрунт. Це може спробувати кожен, це відкриє яйця слимаків, сховані в землі, і потривожить їх, зменшивши кількість слимаків у вашому саду.

Вирощуйте рослини, стійкі до слимаків. Ароматичні рослини, такі як троянди, папороті, гортензії можуть природним чином відлякувати слимаків завдяки своєму сильному аромату і текстурі листя.

Нагадаємо ще кілька простих способів позбутися слимаків у теплиці, наприклад за допомогою яблука.

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