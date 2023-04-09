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Рубана домашня ковбаса до Великодня: сімейний рецепт відомої фудблогерки Марини Гармаш

16:53 9 квітня 2023
Домашня ковбаса

Наближається велике свято — Великдень, до якого господині традиційно готують не лише великодню випічку та крашанки. У великодньому кошику мають бути шинка або ковбаса, а також хрін, який символідує кріпке коріння, та сіль — символ достатку.

Сімейним рецептом домашньої рубаної ковбаси поділилася фудблогерка та волонтерка із Запорізької області Марина Гармаш. «Таку ковбасу дуже часто готують в наших краях, особливо на свята», — зазначила вона.

Інгредієнти:

  • М'якуш свинини — 500 г;
  • Сало — 250 г;
  • Ріпчаста цибуля — 2 шт.;
  • Невелика часничина;
  • Сіль — за смаком;
  • Суміш меленого перцю — 0,5 — 1 ч. л.;
  • Свиняча кишка (натуральної оболонки) — 2 м.

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Приготування:

  • Свинячий м'якуш нарізати невеликими шматочками, а несолоне сало без шкірки — трохи меншими шматками. Додати подрібнений лук і дрібно рубаний часник, спеції та сіль за смаком.
  • Добре перемішати, накрити кришкою та дати постояти у холодильнику пару годин.
  • Набити свинячі кишки фаршем та знов поставити у холодильник на 1−2 години. В місцях скупчення повітря кишки проколоти голкою.
  • Варити у киплячій підсоленій воді із спеціями (лавровий лист, запашний і чорний перці горошком) 30−35 хвилин. Вийняти з води, охолодити і обсмажити з обох боків на олії або смальці. Така ковбаска буде смакувати як гярячою, так і холодною.

Раніше кулінарка Лариса Павлюк з Києва ділилася перевіреним рецептом домашньої ковбаски зі свинини, яловиччини та курячого філе.

Фото Pixabay

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