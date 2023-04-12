37.32 / 37.94 40.40 / 41.16
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо смачний нут з овочами в духовці: справжній великодній рецепт

16:36 12 квітня 2023
Варіант сервірування

За правилами здорового харчування навіть під час посту слід вживати достатню кількість вуглеводів. Тому м'ясо цілком природно буде замінити бобовими, скажімо, нутом.

З ним зазвичай дуже добре поєднуються тушковані овочі.

Відмінними компаньйонами бобів стануть:

  • картопля;
  • помідори;
  • морква;
  • цвітна капуста;
  • білокачанна капуста;
  • кабачки;
  • кукурудза;
  • гарбуз;
  • цибуля-ріпка;
  • солодкий перець.

Із зелені добре додавати шпинат, селеру, петрушку, кінзу, тем'ян, з прянощів — коріандр, імбир, зиру, гірчицю, тмін.

По закінченню посту в рецепти з нуту з овочами можна буде включати гриби, м'ясо, курятину.

Важливі застереження:

  • щоб нут швидше зварився, його варто попередньо замочити на 12 годин;
  • щоб боби вийшли м'якими, солити їх потрібно тільки в кінці тушкування;
  • щоб зменшити газоутворення, в процесі варіння нуту рекомендується кілька разів злити воду.

Як просто приготувати нут з кількома видами овочів в духовці, розповіла фудблогер з ніком Polinochka.

Нагадаємо, що з нуту можна приготувати ще й швидкий барвистий салат, який справить чудодійний вплив на вашу талію.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це підживлення, і через 2 дні ваша розсада гарантовано стане «жирною» та «кремезною» (відео)

люди

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

Штраф за порушення ПДР

Штраф 1 445 грн або позбавлення прав: на водіїв чекає покарання за популярне порушення

Міцна розсада

Налийте це в ящик із розсадою: вона піде в ріст як навіжена, а урожай збільшиться втричі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту