Готуємо смачний нут з овочами в духовці: справжній великодній рецепт

За правилами здорового харчування навіть під час посту слід вживати достатню кількість вуглеводів. Тому м'ясо цілком природно буде замінити бобовими, скажімо, нутом.

З ним зазвичай дуже добре поєднуються тушковані овочі.

Відмінними компаньйонами бобів стануть:

картопля;

помідори;

морква;

цвітна капуста;

білокачанна капуста;

кабачки;

кукурудза;

гарбуз;

цибуля-ріпка;

солодкий перець.

Із зелені добре додавати шпинат, селеру, петрушку, кінзу, тем'ян, з прянощів — коріандр, імбир, зиру, гірчицю, тмін.

По закінченню посту в рецепти з нуту з овочами можна буде включати гриби, м'ясо, курятину.

Важливі застереження:

щоб нут швидше зварився, його варто попередньо замочити на 12 годин;

щоб боби вийшли м'якими, солити їх потрібно тільки в кінці тушкування;

щоб зменшити газоутворення, в процесі варіння нуту рекомендується кілька разів злити воду.

Як просто приготувати нут з кількома видами овочів в духовці, розповіла фудблогер з ніком Polinochka.

Нагадаємо, що з нуту можна приготувати ще й швидкий барвистий салат, який справить чудодійний вплив на вашу талію.

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