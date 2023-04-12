Готуємо смачний нут з овочами в духовці: справжній великодній рецепт
За правилами здорового харчування навіть під час посту слід вживати достатню кількість вуглеводів. Тому м'ясо цілком природно буде замінити бобовими, скажімо, нутом.
З ним зазвичай дуже добре поєднуються тушковані овочі.
Відмінними компаньйонами бобів стануть:
- картопля;
- помідори;
- морква;
- цвітна капуста;
- білокачанна капуста;
- кабачки;
- кукурудза;
- гарбуз;
- цибуля-ріпка;
- солодкий перець.
Із зелені добре додавати шпинат, селеру, петрушку, кінзу, тем'ян, з прянощів — коріандр, імбир, зиру, гірчицю, тмін.
По закінченню посту в рецепти з нуту з овочами можна буде включати гриби, м'ясо, курятину.
Важливі застереження:
- щоб нут швидше зварився, його варто попередньо замочити на 12 годин;
- щоб боби вийшли м'якими, солити їх потрібно тільки в кінці тушкування;
- щоб зменшити газоутворення, в процесі варіння нуту рекомендується кілька разів злити воду.
Як просто приготувати нут з кількома видами овочів в духовці, розповіла фудблогер з ніком Polinochka.
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