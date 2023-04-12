«Негідна поведінка щодо військовополоненого»: омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою військового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою українського військового російськими окупантами.

Лубінець заявив, що надіслав листи до Верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео, на якому російські окупанти страчують українського військовополоненого.

«Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини», — заявив омбудсмен.

Також Лубінець звернувся до всіх колег-омбудсменів, аби вони продовжили у своїх країнах лобіювати питання підтримки України, а парламенти визнали росію країною-терористом, російську агресії — геноцидом українців.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що окупанти оприлюднили відео з трьох причин:

- це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи;

- «хрещення кров'ю»: ймовірно, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії і знімали все на камери;

- це елемент залякування своїх військових, насамперед, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними чинитимуть так само.

«Це росія, якою вона є» — так президент Володимир Зеленський відреагував на відео страти окупантами українського воїна. Він впевнений, що росія буде відповідати за все горе, яке вона завдала українцям.

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