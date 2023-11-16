«Вимкніть опалення перш ніж вийти з дому»: як заощадити гроші цієї зими

Коли приходить зима, приходять і несподівані витрати. Від раптового ремонту будинку, як-от замерзлих труб, до покупки сезонних подарунків або бронювання дорогих авіаквитків, щоб відвідати членів сім’ї, зимові витрати можуть швидко зрости, пише видання Financial gym й ділиться порадами щодо економії грошей. Нагадаємо, що раніше ми публікували рекомендації, як заощаджувати гроші щодня.

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Скорочення рахунків за електроенергію є постійною боротьбою для багатьох, і відповідь на це зазвичай досить проста. Вимкніть опалення, перш ніж вийти з дому цієї зими. Якщо у вас більший дім, подумайте про те, щоб закрити двері в ті частини будинку, де ви не плануєте проводити час, щоб тепло могло накопичуватися на меншій площі.

Взимку автомобілі часто працюють понаднормово, тому частішають зупинки для заправки. Подумайте про те, щоб накачувати шини автомобіля частіше, ніж зазвичай, оскільки холодна погода може знизити тиск у шинах, що ефективно зменшує опір шин. І хоча дистанційний запуск автомобіля, щоб він нагрівся, перш ніж ви пройдете по стоянці, може викликати спокусу, ця зручність витрачає паливо. Натомість шукайте підземну автостоянку, коли це можливо, або тримайте в машині ковдру, щоб зігрітися за кілька хвилин, коли машина нагріється.

Багато компаній пропонують сезонні знижки, щоб підтримувати розпродажі протягом зимового кварталу, наприклад під час Чорної п’ятниці. Беріть участь у цих сезонних пропозиціях!

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Плануйте заздалегідь, шукаючи пропозиції щодо товарів, які ви хочете придбати для родини та друзів. Якщо чекати в божевільних чергах за знижками на обмежену пропозицію — це не ваша чашка чаю, спробуйте пошукати інтернет-розпродажі у ваших улюблених магазинах.

Спільна трапеза з родиною та друзями — одна з найбільших радощів зимової пори. Незважаючи на те, що виходити поїсти все ще можна час від часу, робити це часто є непотрібною сферою витрат. Ви організовуєте святковий захід цієї зими? Подумайте про те, щоб запросити друзів і родину до себе додому, а не бронювати столик у ресторані. Ви заощадите гроші та подаруєте своїм гостям незабутні враження від відвідування вашого дому.

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Не спокушайтеся модними новинками, які переслідують вас у соціальних мережах, придбайте класичний зимовий одяг, який ви можете використовувати з року в рік, кольорів, які, зазвичай, залишаються модними не один сезон.

Раніше «ФАКТИ» публікували розмову з психологом Світланою Чуніхіною: «Як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок».

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