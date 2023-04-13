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У квітні українцям прийдуть нові платіжки за газ: що зміниться

16:43 13 квітня 2023
Газова плита

В компанії «Нафтогаз України», де раніше розповідали, що робити, якщо людина переплутала цифри в особовому рахунку або відправила гроші за газ на зовсім інший рахунок, повідомили про зміну платіжок за «блакитне паливо» у квітні.

Постачальник зазначив, що в новій платіжці будут зібрані всі послуги за газ.

«Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі. Вже у квітні клієнти ГК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії «ГАЗМЕРЕЖІ», АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз» і АТ «Донецькоблгаз» отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці", — йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій.

Увагу клієнтів звернули на те, що в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Якщо у платників виникнуть запитання чи вони виявлять бажання перейти на онлайн-рахунки, їм рекомендують зателефонувати за номерами:

  • +38 066 300 28 88
  • +38 098 300 28 88
  • +38 093 300 28 88

Матеріал про те, скільки надалі коштуватиме газ та які тарифи планують збільшити, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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