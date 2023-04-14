Деяким пенсіонерам додадуть до виплат по 1200 грн: хто може розраховувати на доплату

Пенсіонерам, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку, перерахунок пенсій буде здійснено заднім числом.

У Пенсійному фонді зазначили, що отримати доплату у розмірі 1200 гривень можуть працюючі пенсіонери, які мають не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі 7000 гривень, передає «На Пенсії».



Загалом, чим вище заробітна плата, тим вища надбавка, нижча зарплата — нижча сума перерахунку.

Перерахунок пенсій проводиться з 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з червня 2023 року. В результаті чого українці у червні отримають виплати одразу за три місяці (червень, травень, квітень).

Це пов'язано з отриманням даних про сплачені внески із заробітних плат у поточному році, які надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

У квітні перерахунок мають отримати:

-працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу;

- або з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.

Щоб дізнатися про розмір підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках помножити на 1% та розрахунковий розмір зарплати. Йдеться про відношення власної зарплати до середньої.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про пенсії в умовах воєнного стану. У документі йдеться про те, що українцям, які досягли пенсійного віку, або отримали інвалідність, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, пенсія призначається незалежно від дати звернення.

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