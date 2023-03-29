«Прописка» в Німеччині: які податки повинні сплачувати українці та куди подавати декларацію

Чимало українців з початком російської повномасштабної агресії опинилися в Німеччині, знайшли там роботу і, відповідно, мають сплачувати податки.

Про особливості податкової системи у цій країні розповіли на німецькому інтернет-ресурсі.

В Німеччині діє наступне правило: що більше ви заробляєте, то більша й сума податку на прибуток. Точно розрахувати суму свого податку можна за допомогою калькулятора на сайті brutto-netto-rechner.info (там він доступний і англійською мовою).

Як заповнити податкову декларацію (Steuererklärung)

Податкова декларація потрібна для того, щоб подати інформацію про найважливіший для вас податок — на прибуток. Його ви оплачуєте з доходу, який заробили протягом року. Це може бути заробітна плата (якщо ви найманий працівник), дохід (якщо ви є самозайнятою особою), а також, наприклад, відсотки, які нараховуються на заощадження, чи дохід від здачі житла в оренду.

Декларація подається до податкової інспекції (Finanzamt) раз на рік.

Чи маєте ви подавати декларацію, залежить від різних факторів. Основне правило таке: самозайняті й підприємці подавати її зобов'язані й повинні особисто подбати про інформацію, яка надається податковій інспекції, про свої доходи й перерахувати всі необхідні податки.

Якщо ви є найманим працівником, то все це зробить за вас працедавець — податок буде вирахувано із заробітної плати. В цьому випадку, як правило, ви не повинні подавати податкову декларацію. Але навіть якщо ви не зобов'язані цього робити, подати декларацію можна з власної ініціативи (так може з'ясуватися, що минулого року ви переплатили і зможете повернути частину грошей).

Податок на прибуток сплачується з семи видів доходів:

від фрілансу;

від трудової діяльності за наймом

від діяльності приватних підприємств

з сільського й лісового господарства

з капіталу

з оренди і найму

а також з інших доходів, зазначених у Законі про податок на прибуток, наприклад, з пенсії.

На деякі доходи податок на прибуток не сплачується. Сюди відносяться, з-поміж іншого, допомога з догляду за дитиною (Elterngeld), допомоги з безробіття, допомоги BAföG чи стипендії. Те ж правило стосується тих, чий дохід не перевищує основний неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag), який коригується щороку і на сьогодні становить 9984 євро (за 2022 рік).

Зверніть увагу: якщо ви прописані в Німеччині, то повинні сплачувати податки на всі доходи. Сюди можуть відноситись і ті доходи, які ви заробили за кордоном. Щоб вам не довелося сплачувати податки двічі, існує так звана Угода про уникнення подвійного оподаткування (Doppelbesteuerungsabkommen). Детальну інформацію про неї ви знайдете на сайті Федерального міністерства фінансів німецькою й англійською мовами.

Подання податкової декларації в Україні

Подавати декларації повинні тільки податкові резиденти України. Статус податкового резидента визначається в п. 14.1.213 Податкового кодексу, відповідно до якого статус резидента визначається за критеріями, що застосовуються каскадно.

Критерії:

першим критерієм є місце проживання особи;

потім місце постійного проживання;

центр життєвих інтересів;

проживання в Україні протягом 183 днів;

і лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) — громадянство.

Нагадаємо, раніше у Державній податковій службі розповіли, хто може не подавати декларацію про доходи у 2023 році.

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