США оголосили про нові санкції проти росії

Сполучені Штати оголосили про нову хвилю санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Американці у співпраці з британцями знову націлилися, серед іншого, на фінансову мережу одного з найбагатших людей росії Алішера Усманова, повідомляє AP. Усманов, який дуже близький до президента путіна, вже був об'єктом санкцій з боку США і Європейського Союзу відразу після початку вторгнення росії в Україну більше року тому.

Як заявило Міністерство фінансів США, нові санкції спрямовані на посилення існуючих санкцій і подальший підрив російського імпорту критично важливих технологій, що використовуються у війні проти України. Санкції зачіпають 25 фізичних осіб і 29 компаній.

«Поки Кремль шукає способи обійти широкомасштабні санкції та експортний контроль, накладені на росію через її війну проти України, Сполучені Штати та наші союзники і партнери продовжуватимуть руйнувати плани, які підтримують путіна на полі бою, — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон. — Нові санкції також демонструють, що США виконують зобов'язання G7 щодо введення санкцій навіть проти фізичних осіб та компаній з третіх країн, які підтримують російську війну».

Міжнародний інвестиційний банк, підконтрольна росії фінансова установа, що базується в Будапешті, також став мішенню для санкцій. А також додаткові компанії, пов'язані з російською Державною корпорацією з атомної енергії (Росатом).

Нагадаємо, що США і Велика Британія ввели санкції проти групи російських кіберзлочинців.

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