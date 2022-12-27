«Справжність підпису має бути посвідчена нотаріально»: як розірвати шлюб, якщо один з подружжя за кордоном

Як розірвати шлюб, якщо один із подружжя перебуває за кордоном? Чи обов'язкова згода другого з пари? Відповіді на ці запитання дали фахівці Юридичного пораднику для ВПО.

«На процедуру розірвання шлюбу впливають певні обставини. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, то розлучитися можна тільки через суд. Якщо неповнолітніх дітей немає, то варіанти залежать від спільної згоди подружжя. Відповідно до Наказу Мінʼюсту, той з подружжя, хто знаходиться в Україні, має за місцем свого проживання подати до ДРАЦСу дві заяви про розірвання шлюбу: від свого імені та від імені другого з подружжя. При цьому другий із подружжя також повинен письмово зазначити згоду на реєстрацію розірвання шлюбу за його відсутності. Справжність підпису другого з подружжя має бути посвідчена нотаріально. За кордоном це можна зробити або у дипломатичній установі, або у місцевого нотаріуса із дотриманням вимог подальшої легалізації документа (за необхідності)».

Після того, як спливе 1 місяць від дня подачі заяв, буде здійснена реєстрація розірвання шлюбу у присутності хоча б одного з подружжя. За відсутності згоди одного з пари розірвання шлюбу можливе лише у судовому порядку.

«Крім того, розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Так, після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати таку допомогу; спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Для поділу майна у судовому порядку (якщо є спір) застосовується позовна давність у 3 роки».

А як розірвати шлюб із людиною, яка перебуває на окупованій території, розповіла адвокатка та член Комітету з сімейного права НААУ Людмила Гриценко.

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